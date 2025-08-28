Hutíes en Yemen denuncian un nuevo ataque israelí contra Saná

LA NACION

Los hutíes en Yemen informaron el jueves de un ataque israelí contra la capital Saná, cuatro días después de los bombardeos israelíes que dejaron diez muertos, según los rebeldes proiraníes que lanzaron varios ataques con misiles contra territorio israelí.

"Agresión israelí sobre la capital Saná", escribió en X el canal hutí Al Masirah, sin dar más detalles, tras las recientes incursiones que, según ellos, golpearon posiciones en la capital y en zonas bajo su control.

Por su parte, el ejército israelí confirmó haber atacado un "objetivo militar" en Saná.

Los rebeldes hutíes afirman actuar en solidaridad con los palestinos de Gaza y lanzan regularmente ataques con misiles y drones contra Israel, aunque la mayoría son interceptados.

Estos insurgentes, que controlan amplias zonas de Yemen en guerra desde 2014, forman parte de una alianza impulsada por Irán contra Israel, que incluye también a Hezbolá en Líbano y a Hamás en la Franja de Gaza.

