Hutíes reclaman varios ataques contra Israel y un buque en el mar Rojo

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los rebeldes yemeníes hutíes han reclamado este martes la autoría de varios ataques contra Israel y un buque en el mar Rojo, horas después de que el Ejército israelí haya asegurado haber derribado un dron lanzado desde Yemen, en el marco de las represalias tras la muerte de numerosos altos cargos de su Gobierno en un bombardeo israelí contra la capital, Saná.

El portavoz de la insurgencia, Yahya Sari, ha explicado que han llevado a cabo cuatro operaciones militares con drones contra el edificio del Estado Mayor de Israel en Tel Aviv; una central eléctrica, el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión y el puerto de la ciudad de Asdod. "Lograron alcanzar sus objetivos con éxito", ha asegurado.

Horas antes, el Ejército israelí se ha limitado a señalar en un breve comunicado que la Fuerza Aérea había "derribado un dron lanzado desde Yemen antes de que penetrara en territorio israelí". Así, ha agregado que las alertas aéreas no saltaron en este caso, "en línea con la política en vigor".

ATAQUE CONTRA UN BUQUE EN EL MAR ROJO

Por otro lado, los hutíes han explicado que han atacado en el norte del mar Rojo con dos drones y un misil el buque 'MSC ABY', con bandera de Liberia, que tenía con destino a Yeda, Arabia Saudí.

Sari ha acusado a este buque de "violar la prohibición de entrada a los puertos de la Palestina ocupada y su conexión con el enemigo israelí". Por ahora, se desconoce el estado de la embarcación y su tripulación.

Estos ataques tienen lugar después de que los rebeldes confirmaran la muerte del primer ministro 'de facto' de los hutíes, Ahmed Ghaleb al Rahwi, y otros once altos cargos, incluidos nueve ministros, en un bombardeo perpetrado el jueves por Israel contra Saná, en medio de las tensiones en Oriente Próximo.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.