Hyatt completa la adquisición de Apple Leisure Group, creando un líder global en viajes de placer y lujo todo incluido

Chicago--(business wire)--nov. 2, 2021--

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunció el día de hoy que Hyatt ha completado la adquisición previamente anunciada de Apple Leisure Group® (ALG), un grupo líder en servicios de gestión de resorts de lujo, viajes y hotelería, de afiliados de KKR y KSL Capital Partners, LLC.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211102005725/es/

(Photo: Business Wire)

Hyatt está duplicando su presencia global de resorts a través de la incorporación del portafolio de marcas de AMR™ Collection de ALG, que consiste de aproximadamente 100 hoteles y resorts en 10 países, así como una cartera de 24 acuerdos ejecutados en América y Europa. Como resultado, Hyatt ahora ofrece una de las colecciones más grandes de resorts de lujo todo incluido en el mundo, incluyendo nuevos destinos para Hyatt como Acapulco, Curaçao, las Islas Canarias, Menorca y St. Martin. A través de esta adquisición, Hyatt ha agregado propiedades en 11 nuevos mercados europeos y ha expandido su presencia de marca europea en un 60%, fortaleciendo el potencial de crecimiento de Hyatt en una región crítica para la demanda global de viajes de placer.

Adicionalmente, Hyatt ofrece aún más opciones y experiencias para su base de clientes y huéspedes, y mejora la experiencia de viajes de placer de principio a fin a través de:

Hyatt está definiendo las formas en que el programa de lealtad World of Hyatt® y Unlimited Vacation Club® de ALG pueden brindar valor agregado y beneficios de lealtad únicos a sus respectivas bases de miembros. Hyatt planea integrar AMR™ Collection a World of Hyatt en 2022 para que los miembros puedan ganar y canjear puntos World of Hyatt en más de 100 hoteles y resorts de AMR™ Collection.

"La adquisición de ALG por parte de Hyatt representa un momento decisivo para la marca en nuestros más de 60 años de historia y se basa en nuestro legado como líder en hotelería", dijo Mark Hoplamazian, presidente y Chief Executive Officer de Hyatt. “Hyatt y ALG tienen portafolios de marcas altamente complementarios y comparten un profundo compromiso con las experiencias de colegas y huéspedes centradas en el cuidado. Habiendo ingresado al espacio de lujo todo incluido de rápido crecimiento por primera vez en el 2013, estamos en una posición ideal para capturar la creciente y significativa demanda de viajes de placer y extender la hospitalidad de clase mundial que brindamos a una amplia gama de nuevos viajeros. Estamos entusiasmados de dar la bienvenida al equipo de ALG a la familia Hyatt y esperamos trabajar juntos para lograr nuevos niveles de crecimiento y creación de valor para todas las partes interesadas, incluyendo nuestros accionistas, propietarios, clientes, invitados, miembros y colegas".

"Hoy marca el comienzo del próximo capítulo de ALG, en el que continuaremos construyendo sobre la sólida lealtad y reputación que hemos establecido a través de nuestras marcas y servicios de viajes de lujo, ahora como parte de Hyatt", dijo Alejandro Reynal, Chief Executive Officer y presidente de Apple Leisure Group. “Creemos firmemente que juntos podemos lograr más y estamos entusiasmados con las oportunidades que se generarán para nuestra familia ampliada, incluyendo los miembros del equipo de ALG, que están entusiasmados de unirse a una organización global más grande. Con la experiencia de Hyatt, esperamos acelerar nuestra expansión mientras damos la bienvenida a más viajeros y convertimos vacaciones en memorias para toda la vida".

Alejandro Reynal y el actual equipo de liderazgo de ALG seguirán dirigiendo el negocio de ALG. ALG operará como una unidad de negocio independiente dentro de Hyatt. El Sr. Reynal se ha unido al equipo de liderazgo ejecutivo de Hyatt y reporta al Sr. Hoplamazian.

En septiembre de 2021, Hyatt cumplió con su compromiso de disposición de activos anunciado en 2019 de $ 1,5 mil millones, lo que resultó en un total de más de $ 3 mil millones de ganancias realizadas desde que se lanzó su estrategia de disposición de activos en 2017, a un múltiplo combinado de más de 17 veces EBITDA. Hyatt también reafirma su compromiso de generar $ 2 mil millones adicionales en ganancias a través de la disposición de activos para fines de 2024.

Asesores En relación con la transacción, BDT & Company, LLC y J.P. Morgan actuaron como asesores financieros de Hyatt, y Latham & Watkins LLP actuó como su asesor legal. PJT Partners actuó como asesor financiero de ALG y Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como su asesor legal. Credit Suisse y Deutsche Bank Securities Inc. actuaron como asesores financieros de KKR y KSL Capital Partners.

El término "Hyatt" se utiliza en este comunicado por conveniencia para referirse a Hyatt Hotels Corporation y / o una o más de sus afiliados.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa hotelera líder a nivel mundial que ofrece 20 marcas de primer nivel. Al 30 de junio de 2021, la cartera de la Compañía incluía más de 1,000 hoteles y propiedades con todo incluido en 68 países en seis continentes. El propósito de la Compañía de cuidar a las personas para que puedan ser su mejor versión informa sus decisiones comerciales y su estrategia de crecimiento, teniendo como objetivo atraer y retener a los mejores empleados, establecer relaciones con los huéspedes y crear valor para los accionistas. Las subsidiarias de la Compañía operan, administran, otorgan franquicias, poseen, alquilan, desarrollan, otorgan licencias o brindan servicios a hoteles, complejos turísticos, residencias de marca y propiedades de propiedad vacacional, incluidas las de Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva ™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House® , Hyatt Place®, tommie™, UrCove y Hyatt Residence Club®, y opera el programa de lealtad World of Hyatt® que brinda distintos beneficios y experiencias exclusivas a sus valiosos miembros. Para obtener más información, visita www.hyatt.com.

Acerca de Apple Leisure Group® Apple Leisure Group® (ALG) es un grupo líder en gestión de marcas de resorts, viajes de placer y hotelería en América del Norte con un modelo de negocios único que atiende a viajeros y destinos en todo el mundo. ALG, a través de su grupo de empresas afiliadas, ofrece de manera constante un valor excepcional a los viajeros y un sólido desempeño a los propietarios y socios de resorts al aprovechar estratégicamente su cartera de marcas, que incluyen: AMResorts LP, o una o más de sus afiliadas que colectivamente brindan ventas, marketing y servicios de gestión de marca para hoteles y resorts de la colección AMR™ Collection, incluidas marcas de lujo galardonadas de 5 y 4 estrellas, como Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts y Sunscape® Resorts & Spas; ALG Vacations®, uno de los mayores vendedores de paquetes vacacionales y vuelos chárter en los EE. UU. para viajar a México y el Caribe, con marcas bien establecidas: Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations® y United Vacations®; el programa de membresía exclusivo Unlimited Vacation Club®; los mejores servicios de gestión de destinos de su clase proporcionados por Amstar DMC; y el proveedor de soluciones tecnológicas innovadoras Trisept Solutions®, que conecta a más de 88.000 agentes de viajes con los principales proveedores de viajes. Para obtener más información sobre las ventajas de Apple Leisure Group®, visita www.appleleisuregroup.com

Declaraciones Prospectivas Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa, que no son hechos históricos, son declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones incluyen declaraciones sobre la adquisición de la compañía Apple Leisure Group®,incluyendo los beneficios operativos y financieros esperados que resulten de la adquisición, las ventajas para huéspedes y propietarios que surjan de la adquisición, el monto y el momento de las futuras disposiciones de activos y los múltiplos de ventas proyectados de dichas disposiciones de activos,el crecimiento esperado de los viajes de lujo globales y la combinación de ingresos de habitaciones de ocio de todo el sistema de la compañía, las ganancias futuras proyectadas basadas en tarifas de la compañía combinada, los beneficios esperados y el valor agregado del programa de lealtad World of Hyatt y la oferta de membresía de Apple Leisure Group®, los planes, estrategias, perspectivas, desempeño financiero, proyecciones, propuestas de financiamiento, prospectos o eventos futuros e involucran riesgos conocidos y desconocidos que son difíciles de predecir. Como resultado, nuestros resultados actuales, nuestro desempeño o logros reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas mediante el uso de palabras como "puede", "podría", "esperar", "pretender", "planificar", "buscar", "anticipar", "creer" “estimar”, “predecir”, “potencial”, “continuar”, “probable”, “será”, “sería” y variaciones de estos términos y expresiones similares, o lo negativo de estos términos o expresiones similares. Dichas declaraciones prospectivas se basan necesariamente en estimaciones y suposiciones que, si bien nosotros y nuestra administración las consideramos razonables, son inherentemente inciertas. Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, los riesgos asociados con la consumación de la adquisición de Apple Leisure Group ® , incluyendo la contracción relacionada de deuda material adicional; la capacidad de la compañía para integrar exitosamente a los empleados y operaciones de Apple Leisure Group ® en la compañía; la capacidad de obtener los beneficios y las sinergias anticipadas de la adquisición de Apple Leisure Group ® tan rápido o en la medida anticipada; la duración de la pandemia de COVID-19 y el ritmo de recuperación después de la pandemia, cualquier resurgimiento adicional o variantes de COVID-19; los efectos a corto y largo plazo de la pandemia de COVID-19, incluida la demanda de viajes, negocios transitorios y grupales y los niveles de confianza del consumidor; el impacto de la pandemia de COVID-19, cualquier resurgimiento adicional o variantes de COVID-19, y el impacto de las acciones que los gobiernos, las empresas y las personas toman en respuesta, en las economías globales y regionales, las limitaciones o prohibiciones de viaje y la actividad económica, incluyendo la duración y magnitud de su impacto en las tasas de desempleo y el gasto discrecional de los consumidores; la amplia distribución y eficacia de las vacunas COVID-19 y la amplia aceptación por parte de la población general de dichas vacunas; la capacidad de terceros propietarios, franquiciados o socios de empresas hoteleras para navegar con éxito los impactos de la pandemia COVID-19, cualquier resurgimiento adicional o variantes de COVID-19;incertidumbre económica general en mercados globales clave y un empeoramiento de las condiciones económicas globales o bajos niveles de crecimiento económico; la tasa y el ritmo de la recuperación económica tras las recesiones económicas; restricciones e interrupciones de la cadena de suministro global; riesgos que afectan los segmentos de alojamiento de lujo, resorts y todo incluido; los niveles de gasto en los segmentos de negocios, ocio y todo incluido, así como la confianza del consumidor; disminuciones en la ocupación y tasa diaria promedio; visibilidad limitada con respecto a futuras reservas; pérdida de personal clave; condiciones políticas y geopolíticas nacionales e internacionales, incluidos disturbios políticos o civiles o cambios en la política comercial; hostilidades o temor a hostilidades, incluidos futuros ataques terroristas, que afecten a los viajes; accidentes relacionados con viajes; desastres naturales o provocados por el hombre, como terremotos, tsunamis, tornados, huracanes, inundaciones, incendios forestales, derrames de petróleo, incidentes nucleares y brotes mundiales de pandemias o enfermedades contagiosas, como la pandemia de COVID-19, o el temor a tales brotes; nuestra capacidad para lograr con éxito ciertos niveles de ganancias operativas en hoteles que cuentan con pruebas de desempeño o garantías a favor de nuestros terceros propietarios; el impacto de las renovaciones y remodelaciones de hoteles; riesgos asociados con nuestros planes de asignación de capital, programa de recompra de acciones y pagos de dividendos, incluida una reducción, eliminación o suspensión de, actividad de recompra o pago de dividendos; la naturaleza estacional y cíclica de los negocios inmobiliarios y hoteleros; cambios en los acuerdos de distribución, como a través de intermediarios de viajes por Internet; cambios en los gustos y preferencias de nuestros clientes; relaciones con colegas y sindicatos y cambios en las leyes laborales; la situación financiera y nuestras relaciones con terceros propietarios, franquiciados y socios de empresas hoteleras; la posible incapacidad de terceros propietarios, franquiciados o socios de desarrollo para acceder al capital necesario para financiar las operaciones actuales o implementar nuestros planes de crecimiento; riesgos asociados con adquisiciones y disposiciones potenciales y la introducción de nuevos conceptos de marca; el momento de las adquisiciones y enajenaciones y nuestra capacidad para integrar con éxito las adquisiciones completadas con las operaciones existentes; no completar con éxito las transacciones propuestas (incluido el incumplimiento de las condiciones de cierre u obtener las aprobaciones requeridas); nuestra capacidad para ejecutar con éxito nuestra estrategia para expandir nuestro negocio de administración y franquicias y, al mismo tiempo, reducir nuestra base de activos inmobiliarios dentro de los plazos establecidos y con los valores esperados; caídas en el valor de nuestros activos inmobiliarios; terminaciones imprevistas de nuestros contratos de gestión o franquicia; cambios en la legislación fiscal federal, estatal, local o extranjera; aumentos en las tasas de interés y los costos operativos; fluctuaciones del tipo de cambio o reestructuraciones monetarias; falta de aceptación de nuevas marcas o innovación; volatilidad general de los mercados de capitales y nuestra capacidad para acceder a dichos mercados; cambios en el entorno competitivo de nuestra industria, incluso como resultado de la pandemia de COVID-19, la consolidación de la industria y los mercados en los que operamos; nuestra capacidad para hacer crecer con éxito el programa de lealtad World of Hyatt y la oferta de membresía de Apple Leisure Group ® ; incidentes cibernéticos y fallas en la tecnología de la información; resultados de procedimientos legales o administrativos; y violaciones de regulaciones o leyes relacionadas con nuestro negocio de franquicias; y otros riesgos discutidos en las presentaciones de la compañía ante la SEC, incluido nuestro informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, cuyas presentaciones están disponibles en la SEC. Le advertimos que no confíe indebidamente en ninguna declaración prospectiva, que se realiza solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ni asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de estas declaraciones prospectivas para reflejar resultados reales, nueva información o eventos futuros, cambios en las suposiciones o cambios en otros factores que afecten las declaraciones prospectivas, excepto en la medida requerida por las normas aplicables. ley. Si actualizamos una o más declaraciones a futuro, no se debe inferir que haremos actualizaciones adicionales con respecto a esas u otras declaraciones a futuro.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211102005725/es/

CONTACT: Contacto con los medios:

Franziska Weber

+1 312 780 6106

franziska.weber@hyatt.comContacto con inversores:

Noah hoppe

+1 312 780 5991

noah.hoppe@hyatt.com

Keyword: illinois united states north america

Industry keyword: retail luxury vacation lodging destinations travel

SOURCE: Hyatt Hotels Corporation

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 11/02/2021 08:00 am/disc: 11/02/2021 08:02 am

http://www.businesswire.com/news/home/20211102005725/es