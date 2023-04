Hyatt consolidará su posición en el sector del lujo con la adquisición de Mr & Mrs Smith

Chicago--(business wire)--abr. 28, 2023--

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) y Mr & Mrs Smith acaban de anunciar un acuerdo según el cual una filial de Hyatt adquirirá Mr & Mrs Smith, con sede en Londres, una plataforma que ofrece acceso directo a reservas de una colección exclusiva y creciente de más de 1500 propiedades boutique y de lujo en algunos de los lugares más deseados del mundo. Hyatt adquirirá el 100 % de la plataforma Mr & Mrs Smith por un valor de 53,0 millones de libras esterlinas en efectivo.

«Estamos muy ilusionados con esta adquisición prevista y con la posibilidad de ofrecer a los huéspedes y a los miembros de World of Hyatt más ofertas globales de lujo en cientos de zonas geográficas, incluidos más de 20 países en los que actualmente no hay hoteles Hyatt, como Fiyi, Croacia, Islandia y Anguila», declaró Mark Vondrasek, director comercial de Hyatt. «Tamara y James Lohan, fundadores de Mr & Mrs Smith, junto a su impresionante equipo, han creado la mejor colección mundial de reservas directas de experiencias de alojamiento totalmente únicas, que incluyen habitaciones situadas en casas en los árboles, dentro de cuevas y suites submarinas. Es importante señalar que vemos una sinergia perfecta con nuestro espíritu colectivo de atención, y estamos deseando trabajar juntos para llevar nuestro enfoque compartido a nuevas y memorables experiencias de estancia para huéspedes y miembros de World of Hyatt, y presentar nuevos huéspedes a los hoteles Hyatt de todo el mundo».

Con la adquisición prevista de Mr & Mrs Smith, se consolidará la posición de liderazgo de Hyatt en el sector del lujo y se reforzarán las capacidades de distribución de Hyatt, especialmente en Europa, mediante el establecimiento de relaciones con otros propietarios de hoteles y con más de un millón de miembros de Mr & Mrs Smith. Esta adquisición se enmarca en un período de crecimiento transformador para Hyatt durante los últimos 12 meses, que incluyó la adquisición completada recientemente de la marca de estilo de vida y la cartera de gestión de Dream Hotel Group y la conversión de una cartera de más de 30 acuerdos de franquicia con Lindner Hotels & Resorts y me and all hotels, así como un crecimiento orgánico sustancial de la cartera global de Hyatt. Gracias a la ampliación de la cartera de marcas de Hyatt y a su oferta cada vez mayor para cada ocasión, el número de miembros del programa de fidelización World of Hyatt se ha triplicado con creces en los últimos cinco años.

Está previsto que la transacción se cierre en el segundo trimestre de este año, sujeta a las condiciones habituales. En una fecha posterior al cierre, Hyatt tiene previsto presentar el acceso directo a las reservas de las propiedades de la plataforma Mr & Mrs Smith a través de los canales de distribución de Hyatt, incluidos Hyatt.com y la aplicación World of Hyatt. Esta medida tendrá el potencial de facilitar el acceso a más del doble de propiedades boutique y de lujo en todo el mundo a través de los canales de reserva directa de Hyatt. Además, Hyatt está explorando formas de permitir a los socios de World of Hyatt ganar y canjear puntos en los hoteles de la colección Mr & Mrs Smith. Los miembros de World of Hyatt son algunos de los viajeros más valiosos del sector, los que más gastan y se alojan por más tiempo, por lo que generan ingresos de alta calidad para los propietarios de hoteles.

«Estoy muy satisfecha de haber encontrado una marca tan dinámica y de confianza mundial como Hyatt para impulsar a Mr & Mrs Smith a nuestro próximo capítulo. Admiramos y respetamos a Hyatt desde hace mucho tiempo, y estamos seguros de que no hay nadie mejor para construir sobre lo que hemos logrado y llevar a nuestra empresa a nuevos niveles», compartió Tamara Lohan, cofundadora y directora ejecutiva de Mr & Mrs Smith. «Nuestra visión siempre ha sido convertir a Mr & Mrs Smith en el club de viajes definitivo del mundo para los amantes de los hoteles. Gracias a Hyatt, esa visión está mucho más cerca de hacerse realidad. Con el apoyo de Hyatt, Mr & Mrs Smith podrá ofrecer mucho más a la comunidad de miembros, hoteleros y socios».

Después del cierre previsto de la adquisición, se espera que más de 100 colegas de Mr & Mrs Smith se incorporen al equipo de Servicios Comerciales de Hyatt, entre ellos Tamara Lohan, que ocupará el cargo de directora ejecutiva de Mr & Mrs Smith, a las órdenes de Mark Vondrasek, director comercial de Hyatt, y James Lohan, que ocupará el cargo de director creativo de Mr & Mrs Smith.

Para esta operación, Credit Suisse desempeñó la función de asesor financiero de Hyatt y Linklaters LLP la de asesor jurídico. Arrowpoint Advisory (parte de Rothschild & Co) fue asesor financiero de Mr & Mrs Smith y Fieldfisher LLP actuó como asesor jurídico.

En el presente comunicado, el término «Hyatt» se utiliza por comodidad para referirse a Hyatt Hotels Corporation o a una o varias de sus filiales.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa hotelera global líder que se rige por su propósito: cuidar de las personas para que puedan dar lo mejor de sí mismas. A 31 de diciembre de 2022, la cartera de la empresa incluía más de 1250 hoteles y propiedades con todo incluido en 75 países de seis continentes. La oferta de la empresa incluye marcas de la Timeless Collection, como Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® y UrCove; la Boundless Collection, como Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® y Caption by Hyatt®; la Independent Collection, como The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt® y JdV by Hyatt®; y la Inclusive Collection, como Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas. Las filiales de la empresa gestionan el programa de fidelización World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, los servicios de gestión de destinos Amstar DMC y los servicios tecnológicos Trisept Solutions®. Para obtener más información, visite www.hyatt.com.

Acerca de Mr & Mrs Smith

Fundado en 2003, Mr & Mrs Smith es el club de viajes para apasionados de los hoteles: un galardonado servicio de reservas de hoteles boutique y de lujo especializado en las estancias con más encanto del mundo. En la actualidad hay más de 1800 hoteles y complejos en la colección, todos ellos seleccionados minuciosamente y revisados de forma anónima. Los miembros de Smith tienen garantizados los mejores precios dondequiera y cuandoquiera que reserven, ventajas extra gratuitas a la llegada y un servicio ininterrumpido de especialistas en viajes internos, Smith24. Como empresa comprometida con el cumplimiento de las normas más estrictas de responsabilidad medioambiental y social, Mr & Mrs Smith fue reconocida oficialmente como B Corp en 2022. Visite mrandmrssmith.com para realizar consultas y reservas.

