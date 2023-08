ORLANDO, Florida--(BUSINESS WIRE)--ago. 24, 2023--

Hyatt Vacation Club, una oferta renovada de experiencias de vacaciones mejoradas, lanzada en 22 complejos turísticos de marca y con opciones de vacaciones en todo el mundo. Hyatt Vacation Club, una marca operada por una filial de MVW, conecta las antiguas propiedades de Hyatt Residence Club, las antiguas propiedades de Welk Resort y diferentes programas de propiedad vacacional bajo una marca común y amplía los retiros de estilo residencial para ayudar a los viajeros a liberar el poder de las vacaciones. La renovada experiencia de Hyatt Vacation Club ofrece a propietarios y huéspedes carteras cuidadosamente seleccionadas de complejos turísticos, servicios y ofertas de viajes, incluida la posibilidad de canjear puntos World of Hyatt, todo ello diseñado para crear unos recuerdos de vacaciones inolvidables.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230811060833/es/

Hyatt Vacation Club at Pinon Pointe in Sedona, Arizona (Photo: Business Wire)

“Estamos convencidos de que unas buenas vacaciones ayudan a reducir el estrés del mundo actual. Hemos introducido Hyatt Vacation Club para inspirar a la gente a abrazar, celebrar y enriquecer sus vidas con el poder de las vacaciones", dijo Stephanie Sobeck Butera, vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones de Hyatt Vacation Ownership. “A medida que conectamos nuestras crecientes carteras de complejos turísticos, ofrecemos a nuestros propietarios y huéspedes la oportunidad de liberar el poder de las vacaciones y redescubrir la alegría de viajar y escapar de las rutinas de la vida diaria".

Vuelve a imaginar cómo crear recuerdos de las vacaciones mientras disfruta de nuestros complejos turísticos

Hyatt Vacation Club ofrece la atención que propietarios y huéspedes asocian a toda la cartera de marcas de Hyatt. Con 22 complejos turísticos de marca situados en destinos únicos, desde Sedona y San Antonio hasta Key West y Cabo San Lucas, Hyatt Vacation Club ofrecerá experiencias mejoradas a los huéspedes, incluido el nuevo programa "Inspired Activities and Experiences". El nuevo programa animará a los huéspedes que se alojen en la propiedad a explorar con excursiones y experiencias culturales que van desde paseos por el arte local hasta búsquedas del tesoro de autor; a involucrarse a través de rituales diarios, como degustaciones de ingredientes de origen local; y a expresarse a través de oportunidades de retribución a destinos locales con actividades como limpieza de playas o senderos y recolección de alimentos. Estos sólidos programas pueden disfrutarse en los complejos de Hyatt Vacation Club situados en destinos, entre los que se incluyen los siguientes:

Descubra las posibilidades de las vacaciones MÁS ALLÁ (BEYOND) de lo esperado

Aunque Hyatt Vacation Club ofrece oportunidades de propiedad vacacional y alquiler de estancias, Hyatt Vacation Club ofrecerá a los propietarios que cumplan los requisitos un mundo de nuevas oportunidades a través del nuevo programa "BEYOND". El programa está diseñado para ofrecer a los propietarios de Hyatt Vacation Club Platinum o Hyatt Vacation Club Portfolio la oportunidad de acceder de forma flexible a emocionantes experiencias de viaje por todo el mundo, como cruceros por Alaska y las Islas Griegas, visitas guiadas por Islandia y Australia, y mucho más; todo ello mientras disfrutan de sus beneficios de propiedad y de los increíbles complejos de Hyatt Vacation Club. La plataforma "BEYOND" está diseñada para ofrecer nuevos descubrimientos y experiencias de viaje cuidadosamente seleccionadas a estos propietarios de todo el mundo. Próximamente se darán a conocer más detalles sobre el programa "BEYOND".

Estadías gratificantes con World of Hyatt

No es necesario ser propietario de Hyatt Vacation Club para alojarse en un complejo Hyatt Vacation Club. Incluso si alquila, puede disfrutar de las ofertas del complejo, desde amplios alojamientos de estilo residencial hasta una gran variedad de servicios en el lugar.

"A través de la marca Hyatt Vacation Club, estamos ampliando aún más las formas en que nuestros socios de World of Hyatt pueden ganar y canjear puntos", dijo Amy Weinberg, vicepresidenta sénior de fidelización, marketing de marca y datos de Hyatt. "Los complejos turísticos de la marca Hyatt Vacation Club desbloquean estancias de estilo residencial en destinos populares, ofreciendo a nuestros socios la flexibilidad de ganar puntos en las propiedades Hyatt Vacation Club de toda Norteamérica y la opción de canjear puntos por noches, mejoras de suite, comidas gourmet, experiencias de spa y mucho más en 1250 hoteles Hyatt y complejos turísticos todo incluido de todo el mundo".

Para celebrar el lanzamiento de la marca, World of Hyatt ofrece a sus socios la oportunidad de ganar 3 veces puntos World of Hyatt al alojarse en cualquiera de los 22 complejos de la marca Hyatt Vacation Club desde ahora hasta el 21 de noviembre de 2023, siempre que se registren antes del 14 de noviembre de 2023. Se aplican condiciones. Para obtener más información sobre la oferta de celebración, incluidas las condiciones completas de la oferta, visite hyatt.com/3xpoints. Puede hacerse socio de World of Hyatt sin cargo registrándose en Hyatt.com.

Unas pequeñas vacaciones hacen mucho. Para obtener más información sobre cómo Hyatt Vacation Club ayuda a redescubrir el poder y el propósito de las vacaciones, visite HyattVacationClub.com.

Acerca de Hyatt Vacation Club (HVC)

Hyatt Vacation Club (HVC) es una marca de propiedad vacacional que se dedica a ayudar a las personas a redescubrir el poder de las vacaciones. Hyatt Vacation Club, que consta de varios programas de propiedad diferentes, incluye una colección distinta de 22 propiedades de club de vacaciones situadas en algunos de los destinos más exclusivos y deseados de Norteamérica y el Caribe. Hyatt Vacation Club forma parte de Hyatt Vacation Ownership (HVO), que desarrolla, comercializa y gestiona complejos turísticos de propiedad compartida y es una unidad de negocio de Marriott Vacations Worldwide Corporation (MVW), empresa líder en vacaciones a nivel mundial que ofrece propiedad vacacional, intercambio, alquiler y gestión de complejos y propiedades, junto con negocios, productos y servicios relacionados. Los programas de propiedad basados en los puntos de Hyatt Vacation Club brindan a los propietarios y a sus familias la flexibilidad necesaria para disfrutar de experiencias de vacaciones únicas y alojamientos tipo chalet diseñados para maximizar la diversión durante las vacaciones. Para obtener más información, visite el sitio web de Hyatt Vacation Club.

Los programas Hyatt Vacation Club son propiedad y están gestionados de forma independiente en sus partes respectivas por HV Global Group, Inc. y WHV Resort Group, Inc. Hyatt Vacation Ownership y sus filiales utilizan los nombres y marcas Hyatt bajo licencia de una filial de Hyatt Hotels Corporation. Hyatt Vacation Club no es propiedad ni filial de Hyatt Hotels Corporation. Hyatt Hotels Corporation y sus filiales no representan, garantizan ni aseguran los programas o productos de Hyatt Vacation Club.

Acerca de Hyatt Vacation Ownership (HVO) y MVW

HVO es una unidad de negocios de MVW, empresa líder mundial en vacaciones que ofrece servicios de propiedad vacacional, intercambio, alquiler y gestión de complejos y propiedades, junto con negocios, productos y servicios relacionados. MVW cuenta con más de 120 complejos de propiedad vacacional y aproximadamente 700.000 familias propietarias en una cartera diversa que incluye algunas de las marcas de propiedad vacacional más emblemáticas. MVW también gestiona una red de intercambio y programas de afiliación compuesta por más de 3200 complejos afiliados en más de 90 países y territorios y presta servicios de gestión a otros complejos y propiedades de alojamiento. Como líder e innovador en el sector vacacional, MVW mantiene los más altos niveles de excelencia en el servicio a sus clientes, inversores y asociados, al tiempo que mantiene relaciones exclusivas a largo plazo con sus licenciatarios de marca, incluida una filial de Hyatt Hotels Corporation, para el desarrollo, venta y comercialización de productos y servicios de propiedad vacacional. Para obtener más información, visite www.mvwc.com.

Acerca de World of Hyatt

World of Hyatt es el galardonado programa de fidelización de huéspedes de Hyatt que une los establecimientos participantes de Timeless Collection de Hyatt, que incluye las marcas Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Vacation Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, y UrCove; Boundless Collection, que incluye las marcas Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric®, y Caption by Hyatt®; Independent Collection, que incluye las marcas The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt®, y JdV by Hyatt®; e Inclusive Collection, que incluye las marcas Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts®, y Sunscape® Resorts & Spas. Los socios que reserven directamente a través de los canales de Hyatt pueden disfrutar de atención personalizada y acceso a beneficios exclusivos, como Guest of Honor, ascensos de suite confirmados al momento de la reserva, diversas ofertas de bienestar, llave digital y tarifas exclusivas para socios. Con más de 36 millones de socios, World of Hyatt ofrece diversas formas de ganar y canjear puntos por estadías en hoteles, servicios de restauración y spa, experiencias centradas en el bienestar a través de la plataforma FIND; así como los beneficios de las colaboraciones estratégicas de fidelización de Hyatt con American Airlines AAdvantage®, Small Luxury Hotels of the World™ y Lindblad Expeditions. Los viajeros pueden inscribirse sin cargo en hyatt.com; descargue la aplicación World of Hyatt para dispositivos android e IOS y conéctese con World of Hyatt en Facebook, Instagram. TikTok y Twitter.

*Términos y condiciones

Para participar, debe ser socio de World of Hyatt con la cuota al día y registrarse en la promoción antes del 14 de noviembre de 2023. Para unirse a World of Hyatt e inscribirse en la promoción, visitehyatt.com/3xpoints. Solo contarán para esta promoción las Estadías elegibles que se hayan completado después del registro y entre el 21 de agosto de 2023 y el 21 de noviembre de 2023 ("Periodo de promoción"). Todas las Estadías elegibles deben completarse antes del 21 de noviembre de 2023 para que cuenten en esta promoción.

Oferta de puntos triples:

A partir de su primera Estadía elegible después del registro y durante el Período de promoción, recibirá el triple de puntos por Estadía elegible en los alojamientos Hyatt Vacation Club participantes. Para que un alojamiento participe en la promoción, debe participar en World of Hyatt en el momento de la estadía del socio. Todos los puntos concedidos en virtud de esta promoción se consideran Puntos de bonificación. Recibirá diez (10) Puntos de bonificación por cada dólar que gaste en su estadía válida. Esto se suma a los cinco (5) Puntos básicos que obtendría como ganancia base. Si un socio elige ganar Puntos de fidelidad de socio, la bonificación se otorgará en Puntos de bonificación World of Hyatt. A los efectos de esta promoción, una "Estadía elegible" se define como cualquier estadía en la que el socio esté pagando una Tarifa elegible o canjee un premio de noche gratis. A efectos de esta promoción, las noches consecutivas en el mismo hotel constituyen una estadía (incluso si hace el check-out y el check-in de nuevo). Solo la habitación ocupada por el socio contará para esta promoción. Debe proporcionar su número de socio de World of Hyatt al momento de registrarse para cada estadía. Espere de dos a tres semanas después de la salida para que los Puntos de bonificación se contabilicen en su cuenta World of Hyatt. Salvo que se indique expresamente, esta promoción no es válida con otras ofertas, promociones o descuentos. Hyatt se reserva el derecho de modificar o retirar esta promoción en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso. Esta promoción está sujeta a los términos y condiciones del programa World of Hyatt disponibles enworldofhyatt.com/terms. Hyatt®, World of Hyatt® y las marcas relacionadas son marcas comerciales de Hyatt Corporation o sus filiales. © 2023 Hyatt Corporation. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230811060833/es/

CONTACT: Cameron Klaus

Global Communications

Mvw

407.513.6606

Cameron.Klaus@mvwc.comKaitlyn Sheehy

Global Loyalty & Corporate Brand Communications

Hyatt

312.780.5553

Kaitlyn.Sheehy@hyatt.com

Keyword: colorado arizona florida mexico united states caribbean south america central america north america latin america

Industry keyword: men hispanic family vacation consumer other travel baby boomers lodging destinations travel women seniors

SOURCE: Marriott Vacations Worldwide Corporation

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 08/24/2023 10:00 am/disc: 08/24/2023 10:00 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230811060833/es