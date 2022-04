Hyperice presenta Hypervolt Go 2, un producto esencial para el bienestar diario

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--abr. 5, 2022--

Hyperice, una marca global de bienestar de alto rendimiento, ha presentado hoy una versión nueva y mejorada de su original pistola de masaje manual, galardonada con varios premios: la Hypervolt Go. Subiendo de nivel y manteniéndose por sí mismo dentro de la categoría de masajes percusivos, Hypervolt Go 2 de reciente diseño, ligero y versátil, es el masajeador de percusión portátil más sofisticado que existe en el mercado del bienestar y está fabricado para aumentar el rango de movimiento del usuario con solo un tratamiento de cinco minutos cada día 1.

Hyperice Introduces Hypervolt Go 2 as Everyday Wellness Essential for All (Photo: Business Wire)

El Hypervolt Go 2 se suma a la gama de potentes dispositivos de percusión de la empresa, que incluye Hypervolt 2 y Hypervolt 2 Pro, recientemente presentados. Todos ellos ayudan a los usuarios cotidianos y a los deportistas profesionales a aliviar el estrés y la tensión muscular desde la palma de su mano.

«Durante más de 10 años, Hyperice se ha centrado incesantemente en el desarrollo de productos innovadores para ayudar a personas de todo el mundo a moverse y vivir mejor. La nueva Hypervolt Go 2 ofrece una combinación única de rendimiento y portabilidad para el consumidor que cuida su bienestar», afirmó Jim Huether, consejero delegado de Hyperice. «Diseñado para los que se mueven a diario, la Hypervolt Go 2 es un básico para el bienestar, perfecta para aquellos que se mueven en casa o en cualquier otra parte, y quieren dar el máximo cada día».

La Hypervolt Go 2 es el resultado de nuestro enfoque "el diseño es lo primero" con el que queremos crear un producto cuyo aspecto sea tan bueno como sus prestaciones. Queríamos diseñar un producto que la gente quisiera llevar y usar en cualquier parte», contó Anthony Katz, fundador y presidente de Hyperice. «Con esta nueva incorporación a la familia Hypervolt, la Hypervolt Go 2 ofrece más opciones, a más personas y en más lugares que nunca».

Bienestar que se mueve contigo

La nueva Hypervolt Go 2 tiene un diseño sofisticado de aspecto minimalista con acabado gris ártico. Resulta cómoda en la mano y hace maravillas sobre el cuerpo. Está fabricada para durar, con materiales de alta calidad y una ergonomía intuitiva. La Hypervolt Go 2 está diseñada para poder ser transportada fácilmente e incluye funciones como:

Qué hay detrás del diseño de la Hypervolt Go 2.

Katz continuó: «Desde el principio, nuestro objetivo fue que el dispositivo de percusión llegara al mayor número de manos posible. Para ello, tenemos que seguir diseñando productos que sean accesibles al mayor número posible de usuarios. También sabemos que el mundo está volviendo a abrirse y la gente está en constante movimiento. El espacio puede ser limitado a veces, por lo que cuanto más pequeño sea el dispositivo, a más lugares se puede llevar, más se puede utilizar. Hypervolt Go 2 representa el siguiente paso para lograr ese objetivo».

«La fase actual de mi carrera profesional tiene que ver con la longevidad y el mantenimiento de una ventaja competitiva», afirmó Kelly Slater, 11 veces campeón de la World Surf League y deportista-inversor de Hyperice. «Para dar lo mejor de mí mismo cuando compito, también tengo que sentirme bien esté donde esté. Por eso, nunca salgo de casa sin la Hypervolt Go 2. Es lo último en portabilidad, es totalmente silenciosa y resulta muy útil tanto si me estoy preparando para un acontecimiento importante como si simplemente quiero controlar las molestias cotidianas».

La Hypervolt Go 2 tiene un precio de venta de 199 $ (199 £; 229 €) y ya está disponible en América del Norte y otras regiones seleccionadas. Para más información, visita hyperice.com. Para comprar, visita los sitios específicos de cada país: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Para más información sobre la Hypervolt Go 2, visita hyperice.com.

Presentamos go collective

Para intensificar el espíritu de la línea Go, Hyperice ha reunido a varias personas dentro del #TeamHyperice que representan a diferentes sectores y orígenes que están rompiendo los límites de lo que significa «ir a por ello». El Go Collective pretende crear un movimiento a partir del movimiento en las múltiples dimensiones del fitnes, la moda, el estilo de vida, el deporte, los viajes, la longevidad, el bienestar, el arte, la familia y mucho más. A través de la narrativa y la participación en iniciativas y eventos comunitarios, Hyperice espera que el Go Collective inspire a personas de todo el mundo a dar prioridad a su bienestar diario.

Conoce a los miembros iniciales de Go Collective:

«Estoy orgulloso de ser miembro del nuevo Go Collective de Hyperice porque representa una comunidad para las personas que se muestran cada día por sí mismas y por los demás», afirmó Robin Arzón, instructora principal y vicepresidenta de programación de ejercicios en Peloton. «Creo que hay un poder transformador en el movimiento y, como madre, esposa y deportista, ser capaz de dar lo mejor de mí en todos los aspectos de mi vida es lo que me motiva a "ir a por ello". La gama de productos de Hyperice, y la Hypervolt Go 2 en particular, son las herramientas de bienestar a las que acudo para que me ayuden a dar lo mejor de mí cada día».

«Me tomo más en serio mi papel de marido y padre de cinco hijos que mi carrera como golfista profesional. No cabe duda de que mantenerse sano es una parte importante de mi compromiso con el rendimiento, pero hay algo más importante: para mí es fundamental ser la mejor versión de mí mismo cuando paso tiempo con mi familia», contó Tony Finau, jugador del PGA TOUR e inversor de Hyperice. «La Hypervolt Go 2 va conmigo a todas partes –al campo durante la competición, a los entrenamientos y a la recuperación, y cuando viajo entre torneos– para asegurarme de que puedo llegar al límite de todo mi potencial en los próximos años».

«Cuando se trata de sentirse lo mejor posible, es muy importante asegurarse de moverse efectivamente todos los días. La recuperación es un elemento crítico de un enfoque holístico para el bienestar general de un individuo», afirmó Joe Holder, Nike Master Trainer y fundador de The Ocho System™. «Yo tengo la oportunidad de ayudar a mucha gente a desbloquear su versión personal del bienestar. Por eso, para mí, la Hypervolt Go 2 es una herramienta increíble que cualquiera puede utilizar para estar un poco mejor cada día».

Para unirse a la comunidad Go Collective, sigue a Hyperice en las redes sociales ( instagram.com/hyperice y twitter.com/hyperice ) e inscríbete para recibir correos electrónicos en hyperice.com para desbloquear contenido exclusivo, ofertas especiales, acceso a eventos y más. Más información en: hyperice.com/newsroom/go-collective

Acerca de Hyperice

Hyperice es una empresa tecnológica con una importante misión: ayudar a todo el mundo a moverse y vivir mejor. Durante más de una década, Hyperice ha liderado un movimiento global en el que confluyen la recuperación y el bienestar, especializándose en percusión (línea Hypervolt), compresión dinámica de aire (línea Normatec), vibración (líneas Vyper e Hypersphere), tecnología térmica (línea Venom), tecnología mental (Core by Hyperice) y terapia de contraste (Hyperice X). Ahora, como marca de bienestar holístico de alto rendimiento, Hyperice diseña para todos, desde deportistas, ligas y equipos de élite hasta usuarios de todo el mundo que buscan desbloquear la mejor versión de sí mismos para hacer más de lo que les gusta. Reconocida como una de las empresas más innovadoras de Fast Company, Hyperice aplica su tecnología y sus conocimientos técnicos a sectores como el fitnes, la hostelería, la sanidad, los masajes, la fisioterapia, el rendimiento deportivo y el bienestar laboral a escala mundial. Las adquisiciones transformadoras de Normatec, RecoverX y Core por parte de Hyperice han contribuido a acelerar su programa de innovación, entrando en su siguiente etapa de crecimiento global. Para más información, visita el sitio web, recientemente rediseñado hyperice.com.

