i2c nombra a Serena Smith como directora de Clientes

i2c Inc., un proveedor l√≠der de tecnolog√≠a bancaria y de pago digital, nombr√≥ hoy a Serena Smith como su nueva directora de Clientes. Reportando a Amir Wain, fundador y director ejecutivo de i2c Inc., Smith supervisa la gesti√≥n global de cuentas de relaciones con clientes nuevos y existentes, apoyando el √©xito de los clientes y asegurando la excelencia en el recorrido de los clientes en todas las l√≠neas de productos a medida que la empresa contin√ļa su expansi√≥n global y su r√°pido crecimiento.

Serena aporta m√°s de dos d√©cadas de experiencia a su nuevo cargo, ya que anteriormente ocup√≥ puestos de liderazgo en RealPage, la plataforma tecnol√≥gica m√°s grande que presta servicios a la industria de bienes ra√≠ces, Texas Capital Bank y FIS. Smith pas√≥ 16 a√Īos en FIS en varias funciones globales, los √ļltimos tres de los cuales se desempe√Ī√≥ como ejecutiva de la divisi√≥n de Banca Internacional y Pagos y ten√≠a la responsabilidad comercial y financiera de las l√≠neas de productos de pagos en tiempo real y pagos empresariales. Estos puestos le han valido a Smith elogios notables, como el premio Women in Payments USA de 2019, el premio American Business Maverick of the Year de 2018 y las 25 mujeres m√°s influyentes en pagos de PaymentsSource de 2017, entre otros. Serena ha hablado en numerosas conferencias de pagos, ha sido entrevistada por publicaciones de la industria reconocidas a nivel mundial, se desempe√Ī√≥ como miembro o presidi√≥ varios comit√©s de pagos de gran prestigio y ha escrito una variedad de blogs de pagos.

‚ÄúNo podr√≠a estar m√°s complacido de traer a Serena a nuestro equipo de liderazgo en un momento tan emocionante para nuestra empresa y la industria. Ella aporta una gran experiencia a i2c en la entrega de √©xito del cliente a favor de equipos globales, con un historial demostrado de creaci√≥n de asociaciones s√≥lidas en todo el sector de pagos‚ÄĚ, dijo Amir Wain, fundador y director ejecutivo de i2c Inc. ‚ÄúEstamos dedicados a brindar experiencias superiores de los clientes, y estoy seguro de que Serena es la candidata perfecta para supervisar este compromiso a medida que continuamos escalando las operaciones para satisfacer la demanda de nuestros clientes‚ÄĚ.

‚ÄúUnirse al equipo de i2c en un momento tan crucial en los pagos es una oportunidad emocionante y gratificante‚ÄĚ, dijo Serena Smith. ‚ÄúLos clientes est√°n innovando sus ofertas de pago y banca digital de principio a fin para seguir el ritmo de las expectativas de los consumidores de hoy, e i2c es reconocida por ofrecer soluciones visionarias con un alcance, una velocidad y una fiabilidad sin igual. Espero apoyar a los clientes de i2c de manera creativa y efectiva a medida que la empresa contin√ļa creciendo y sirviendo a clientes en todo el mundo‚ÄĚ.

La contratación de Smith forma parte del compromiso de i2c de expandir sus operaciones y productos globales. Recientemente, i2c estableció un punto de referencia en la industria con más de 20 implementaciones nuevas en 10 mercados en un mes, y está programado para lanzar otras 50 implementaciones antes de que finalice el primer trimestre de 2022.

