IA puede impulsar la producción, pero alimentar la divergencia entre países ricos y pobres: jefa del FMI

WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - El auge de la inversión en inteligencia artificial, concentrado sobre todo en Estados Unidos, podría contribuir entre un 0,1% y un 0,8% al crecimiento mundial, pero también podría causar más divergencias entre países ricos y pobres, dijo el jueves la jefa del Fondo Monetario Internacional.

"Si lográramos extraer ese tipo de impulso al crecimiento sería muy significativo para el mundo", dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington.

"El riesgo es que acabemos en un mundo en el que la productividad aumente, pero también sea fuente de divergencias dentro de los países y entre ellos", añadió. (Reporte de Andrea Shalal; Editado en español por Manuel Farías)