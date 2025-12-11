IA, talento y datos, tres ejes que marcarán la tendencia del seguro en 2026, según Radar Digital Mutualidad

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La inteligencia artificial (IA), el talento y la gestión de los datos son los tres ejes que marcarán la tendencia del seguro el próximo año, según el informe 'Tendencias Digitales 2026 en el sector asegurador', un análisis sobre la evolución tecnológica que está reconfigurando la industria de los seguros realizado por Radar Digital Mutualidad.

Según ha señalado la compañía en un comunicado, "la digitalización está redefiniendo la cadena de valor de las aseguradoras al automatizar tareas cognitivas y mejorar la eficiencia operativa".

Así, ha indicado que "la adopción de IA generativa avanza con fuerza en el sector, especialmente en áreas como suscripción, siniestros y atención al cliente, donde ya se están explorando casos de uso orientados a optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones".

El informe sitúa a la inteligencia artificial generativa, la analítica avanzada, la hiperpersonalización y la sostenibilidad tecnológica como las principales fuerzas que están dando forma a la nueva era digital del sector asegurador.

Radar Digital Mutualidad considera que estas tendencias "no solo redefinen la relación entre aseguradoras y clientes, sino que también impulsan modelos de negocio más ágiles, colaborativos y centrados en las personas en un entorno donde la innovación y la ética digital se consolidan como pilares estratégicos para el futuro del seguro".

La subdirectora general de Organización y Tecnología en Mutualidad, María Galván, ha afirmado que se está dando "una transformación estructural en la forma en que las aseguradoras operan, gestionan riesgos y se relacionan con sus clientes". "El futuro pasa por la combinación de tecnología, talento y ética: una digitalización centrada en las personas, más eficiente, sostenible y confiable", ha sostenido.

UN NUEVO MODELO ASEGURADOR IMPULSADO POR LA ANALÍTICA Y LA IA

En este proceso de reconversión sectorial dominado por las inversiones en tecnología y la redefinición de unos modelos de negocio ajustados al ecosistema que demandan los clientes y sus expectativas de futuro, Radar Digital Mutualidad 2026 identifica hasta una quincena de tendencias que contribuirán a optimizar los desafíos de las compañías del sector el próximo ejercicio.

En primer lugar, destaca el 'data-driven insurance' señalando que el 86% de las compañías ya toma decisiones basadas en analítica avanzada. Además, afirma que el sector evoluciona hacia decisiones automatizadas en tiempo real y mercados de datos especializados.

En segundo lugar, cita la inversión estratégica en tecnología apuntando que el 68% de las aseguradoras que aplica IA ya tiene departamentos dedicados a este objetivo que contribuyen a impulsar la madurez digital y la competitividad.

La cultura del dato y la capacitación en IA es otro de los puntos destacados. Así, Radar Digital Mutualidad indica que las aseguradoras transforman sus culturas para convertir la IA en una herramienta de competencia transversal y conectar la innovación con resultados específicos de negocio.

La IA generativa aplicada al conocimiento corporativo es el cuarto punto que destaca el análisis, que indica que la IA generativa centraliza el conocimiento interno y agiliza procesos clave reduciendo tiempos de gestión y mejorando la eficiencia operativa.

Además, cita el 'embedded insurance y la movilidad conectada'. A este respecto, explica que el seguro se integra en el punto de venta y en el ciclo de vida del producto, ofreciendo soluciones personalizadas y adaptadas al uso real del cliente. Esta tendencia refleja el crecimiento del modelo embebido y su papel en la digitalización del sector, apunta.

Con el foco en las personas, aborda la experiencia digital total del cliente. Así, señala que la digitalización redefine la relación aseguradora-cliente y que el 49% de los clientes en España se informa digitalmente antes de contratar y el 8% completa el proceso de forma online. La tendencia apunta a una experiencia híbrida, pero cada vez más automatizada y autónoma, apostilla.

Por último, apunta a la sostenibilidad tecnológica y la gobernanza ética indicando que el 79% de las aseguradoras ya implementa marcos para mitigar el impacto energético de la IA y garantizar la transparencia algorítmica, avanzando hacia un modelo más responsable y sostenible.

Radar Digital de Mutualidad ha señalado que el informe "contribuye significativamente" a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, ya que fomenta el crecimiento económico y el trabajo más cualificado (ODS 8), promueve la innovación en la infraestructura digital del sector asegurador (ODS 9) y apoya la acción por el clima mediante el impulso de tecnologías más sostenibles que reducen el impacto ambiental (ODS 13), garantizando el uso justo de la inteligencia artificial y el 'open data'.