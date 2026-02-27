IAG bate las previsiones de beneficios gracias a la demanda de servicios prémium

Por Joanna Plucinska y Raechel Thankam Job

27 feb (Reuters) - IAG, propietaria de las aerolíneas British Airways e Iberia, anunció el viernes unos beneficios anuales mejores de lo esperado, gracias al descenso de los costes de combustible y de sus principales rutas transatlánticas a sus servicios prémium.

Las aerolíneas europeas se han beneficiado de la fuerte demanda de servicios prémium en el Atlántico Norte.

IAG ha sido líder europeo en los últimos años gracias al fortalecimiento de las conexiones transatlánticas en América del Norte y del Sur. Sin embargo, los viajeros sensibles a los precios se han visto disuadidos por la incertidumbre relacionada con los aranceles y los cambios en las señales de la demanda estadounidense.

El grupo advirtió en noviembre de la debilidad del segmento económico del mercado transatlántico, lo que provocó una caída del precio de sus acciones.

"Desde el tercer trimestre hemos visto un repunte", declaró el consejero delegado, Luis Gallego, en una rueda de prensa, y añadió que la demanda prémium y corporativa estaba funcionando especialmente bien en British Airways y que las reservas para el primer trimestre de 2026 eran sólidas.

Desde entonces, las acciones se han recuperado, pero IAG ha perdido el primer puesto en cuanto a crecimiento del precio de las acciones frente a Air France-KLM, cuyas acciones han subido un 50% en el último año. Las acciones de IAG han subido un 36% en el mismo periodo.

ha lanzado nuevos asientos prémium y Air France-KLM ha mejorado los productos de alta gama mediante la renovación de las cabinas, las salas VIP y los servicios a bordo.

IAG registró un beneficio operativo antes de partidas extraordinarias de los 4.970 millones de euros previstos por analistas encuestados por LSEG. El jueves, IAG anunció que devolvería 1.500 millones de euros en efectivo a los accionistas durante los próximos 12 meses, comenzando con una recompra de acciones por valor de 500 millones de euros que se completará a finales de mayo de 2026.

Añadió que esperaba un crecimiento de la capacidad de alrededor del 3%, sin que se previeran retrasos en las entregas de los fabricantes de aviones Airbus y Boeing.

El director financiero, Nicholas Cadbury, dijo a los periodistas que todavía había poca visibilidad para el segundo y tercer trimestre, lo que explicaba por qué el grupo no ofrecía unas perspectivas más detalladas, y que había cierta debilidad en la región de África y Oriente Próximo.

(1 dólar = 0,8462 euros)

(Reporte de Joanna Plucinska en Londres y de Raechel Thankam Job en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; edición de David Goodman y Mark Potter; editado en español por Tomás Cobos y Jorge Ollero Castela)