IAG bate las previsiones de beneficios gracias al aumento de la demanda de servicios prémium

27 feb (Reuters) - IAG, propietaria de las aerolíneas British Airways e Iberia, anunció el viernes unos beneficios anuales mejores de lo esperado, gracias al descenso de los costes de combustible y a la resistencia de sus principales rutas transatlánticas, especialmente en lo que respecta a sus servicios prémium.

Las aerolíneas europeas se han beneficiado de la fuerte demanda de servicios prémium en el Atlántico Norte, un motor clave de sus beneficios, a pesar de que las tarifas económicas vendidas en Estados Unidos se han moderado, como consecuencia de una tendencia generalizada en el sector.

Mientras los viajeros adinerados siguen gastando, los consumidores más sensibles al precio se retraen ante la incertidumbre relacionada con los aranceles y los cambios en las señales de la demanda estadounidense.

Las aerolíneas europeas han aprovechado la fuerte demanda de viajes prémium. Lufthansa ha lanzado nuevos asientos prémium y Air France-KLM impulsando los productos de alta gama mediante la mejora de las cabinas, las salas VIP y los servicios a bordo.

El jueves, IAG anunció que devolvería 1.500 millones de euros (US$1770 millones) en exceso de efectivo a los accionistas durante los próximos 12 meses, comenzando con una recompra de acciones por valor de 500 millones de euros que se completará a finales de mayo de 2026.

IAG registró un beneficio operativo antes de partidas extraordinarias de , frente a los 4.970 millones de euros previstos por analistas encuestados por LSEG. Esto supone un aumento del 3,5% con respecto al beneficio operativo ajustado del año pasado, que fue de 4.440 millones de euros. (Reporte de Raechel Thankam Job en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Tomás Cobos)