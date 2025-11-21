IAG confirma su interés por comprar una participación en la aerolínea portuguesa TAP

LONDRES, 21 de noviembre (Reuters) -

IAG, propietaria de Iberia y British Airways, dijo que había presentado una declaración de interés para comprar una participación en la aerolínea portuguesa TAP como parte del plan de privatización parcial del Gobierno, pero dijo que sería necesario abordar algunas cuestiones antes de estar dispuesta a invertir.

La alemana Lufthansa dijo el jueves que había presentado su interés por una participación minoritaria, mientras que Air France-KLM también es uno de los interesados.

"IAG confirma que ha presentado una declaración de interés a Parpública, en relación con el proceso del Gobierno portugués para la privatización parcial de TAP", dijo un portavoz de IAG el viernes.

"Sin embargo, habría que abordar varias condiciones antes de que IAG pudiera proponer una inversión".

(Información de Sarah Young; edición de Paul Sandle; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)