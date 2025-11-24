IAG finaliza plan de recompra tras comprar 263,6 millones de acciones, el 5,58% del total, por US$1.000 millones

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

IAG ha completado su programa de recompra de acciones, con el que ha adquirido un total de 263.600.174 títulos, representativos del 5,58% de su capital social, por un importe total de 1.000 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo aeronáutico anunció este programa el pasado 28 de febrero, con la intención de reducir su capital social. En el primer tramo del programa, la compañía adquirió 148.068.554 acciones ordinarias, que representan aproximadamente el 3,13% del capital social emitido a esa fecha.

Tal y como se anunció el 11 de septiembre y posteriormente el 28 de octubre de 2025, la sociedad ya ha completado la reducción de capital y la amortización de las acciones del primer tramo del programa.

En el segundo tramo, que finalizó el pasado 21 de noviembre, IAG adquirió 115.531.620 acciones ordinarias, que representan aproximadamente el 2,44% del capital social emitido en esa fecha.

Ahora, según señala, reducirá el capital y amortizará las acciones "en su debido momento".