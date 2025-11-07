IAG gana US$2.703 millones hasta septiembre con unos ingresos que se elevan un 5% hasta los US$25.234 millones

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

IAG, el grupo matriz de Iberia, Vueling y British Airways, registró un beneficio después de impuestos de 2.703 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un 15,15% más que en el mismo periodo del año anterior.

El holding aeronáutico ha completado casi en su totalidad la recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros anunciada en febrero de 2025 y ha asegurado que tiene la intención de anunciar nuevas distribuciones a sus accionistas en la presentación de los resultados del ejercicio completo de 2025 en febrero.

La compañía asegura que está encaminada a conseguir "otro año de fuerte crecimiento de beneficios y márgenes en 2025".

Según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el beneficio de explotación se elevó un 18,3% hasta los 3.931 millones de euros.

Los ingresos totales del holding se elevaron a 25.234 millones de euros, un 4,9% más, con una deuda financiera situada en 14.783 euros.

"Seguimos centrados en la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas, contribuyendo a alcanzar nuestros objetivos financieros mediante una inversión disciplinada de cara al futuro para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa", aseguró el consejero delegado de IAG Luis Gallego.

En la presentación de resultados la compañía asegura que están encaminados a conseguir otro año de crecimiento de ingresos y beneficios, progreso de márgenes y fuertes retornos para sus accionistas.

"Estamos llevando a cabo nuestra estrategia y seguimos construyendo un negocio que ofrecerá creación de valor sostenible a lo largo del ciclo", asegura.

