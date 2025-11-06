IAG implementará el servicio de conectividad wifi de alta velocidad de Starlink en sus aviones en 2026

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

IAG se ha aliado con Starlink para implementar conectividad wifi de alta velocidad en los aviones Aer Lingus, British Airways, Iberia, Level y Vueling, con el primer avión comenzando a ofrecer el servicio a principios de 2026.

Este nuevo servicio permitirá a los pasajeros mantenerse conectados durante el vuelo con velocidades de descarga y subida "tan buenas o mejores" que las de cualquier conexión wifi doméstica, lo que permitirá descargas rápidas, poder acceder a streaming sin cortes y gaming en línea para los clientes de las aerolíneas de IAG, según ha señalado la compañía.

La nueva asociación con Starlink para ofrecer wifi de alta velocidad se implementará en más de 500 aviones de las aerolíneas de IAG que cubren trayectos de corto radio en Europa, así como en todas las rutas transatlánticas y globales de largo radio del grupo.

Según la compañía, esto supondrá que IAG tendrá más aviones con wifi de alta velocidad que cualquier otro grupo de aerolíneas europeo.

IAG se ha centrado en la innovación como parte de su programa de transformación para todo el grupo, con iniciativas que incluyen la inteligencia artificial para optimizar el mantenimiento de los motores y el lanzamiento de IAGi para invertir en startups y scale-ups.

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, ha señalado que mantenerse conectado en vuelo "es cada vez más importante" para los clientes, por lo que la introducción del wifi de alta velocidad de Starlink "transformará la conectividad a bordo, mejorando tanto la velocidad de conexión como la fiabilidad para los clientes".

Además, ha recalcado que esto demuestra "cómo IAG está trabajando conjuntamente como grupo para impulsar la innovación y cerrar acuerdos importantes que beneficien a todas las partes interesadas".