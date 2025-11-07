IAG obtiene unos beneficios del tercer trimestre dentro de lo esperado

Por Shashwat Awasthi

7 nov (Reuters) - IAG, propietaria de British Airways e Iberia, informó el viernes de un ligero aumento en los resultados de explotación para el tercer trimestre, en gran medida en línea con las estimaciones, pero destacó la continua debilidad en su oferta de cabina económica en los puntos de venta en Estados Unidos.

Es la última aerolínea en señalar una desaceleración en el crucial mercado transatlántico, en un momento en que los viajes de Europa a Estados Unidos han ido cayendo desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, cuyas medidas son percibidas por muchos fuera del país como antiextranjeras y contrarias al comercio, asumió el cargo.

El grupo, que también es propietario de Vueling y Aer Lingus, dijo que su factor de carga de pasajeros —una medida clave del rendimiento— cayó en todas las regiones, siendo la más pronunciada la caída de 2,4 puntos en las lucrativas rutas del Atlántico Norte.

Su beneficio en el periodo de tres meses finalizado el 30 de septiembre fue de 2.050 millones de euros (US$2.400 millones), un 2% más que un año antes y a la par con la estimación, que apuntaba a unos 2.100 millones de euros. (Información de Yamini Kalia y Shashwat Awasthi en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Josephine Mason; edición en español de Jorge Ollero Castela)