Iago Aspas, sobre Santi Mina: "Para la plantilla tampoco es fácil"

El capit√°n del Real Club Celta, Iago Aspas, asegur√≥ que "tampoco es f√°cil" para la plantilla despu√©s de que su compa√Īero Santi Mina haya sido condenado a cuatro a√Īos de prisi√≥n por abusar sexualmente de una mujer en junio de 2017 en el municipio almeriense de Moj√°car.

"Es un tema muy dif√≠cil, que est√° en manos de la Justicia. Ayer hubo muchos abogados y muchos jueces... Y para la plantilla tampoco es f√°cil", indic√≥ el jugador gallego en declaraciones a Televisi√≥n Espa√Īola, recogidas por Europa Press.

"No he podido hablar con √©l. Supongo que estar√° en un momento dif√≠cil, en un momento delicado, por supuesto", a√Īadi√≥ Aspas tras la sentencia conocida este mi√©rcoles y la sanci√≥n del club, que ha apartado a Mina provisionalmente y le ha abierto un expediente.

Preguntado por otras cuestiones, el de Moa√Īa valor√≥ positivamente su rendimiento y espera poder igualar a David Villa como m√°xima goleador nacional por cuarta vez en su carrera. "Ponerse a la altura de un grand√≠simo jugador como David Villa es la leche. Yo me encuentro muy bien, me siento joven, y disfruto dentro del terreno de juego, que es lo m√°s importante", coment√≥.

Sobre volver a la selecci√≥n no se cerr√≥ las puertas. "Yo sigo tratando de hacerlo lo mejor posible en el Celta, ayudando al equipo a estar lo m√°s arriba posible porque eso ser√° tambi√©n m√°s vistoso para el seleccionador. No es lo mismo que yo meta 15 goles y quedar 16¬į a que meta 18 y quedemos 7¬į", a√Īadi√≥.

Adem√°s, Aspas no se olvid√≥ del FC Barcelona, rival en Liga el pr√≥ximo martes. "El Bar√ßa es un rival que, no solo a m√≠, al equipo tambi√©n se le da bastante bien los √ļltimos a√Īos, sobre todo en Bala√≠dos. En el Camp Nou no tanto pero hemos ganado en dos de las √ļltimos 8 √≥ 10 visitas", record√≥.

En otras cuestiones, el capit√°n ol√≠vico admiti√≥ que su "sue√Īo" ser√≠a lograr ese "ansiado t√≠tulo" como jugador del Celta. "Hay que seguir empujando hasta derribar esa puerta" y afirm√≥ que le gustar√≠a que se "arreglara" el tema de Denis Su√°rez, "Como compa√Īero y socio del Celta, hablando con el presidente, me gustar√≠a que se arreglara tambi√©n. Pero es un tema dif√≠cil y que tienen que arreglar entre ellos. Hablando se entienden las personas..."

Por √ļltimo, Aspas afirm√≥ que dijo con "sorna" sus declaraciones tras el partido con el Real Madrid despu√©s de que le abriesen un expediente sancionador. "Yo no pienso las cosas, las digo como las pienso en ese momento y ven√≠a a 180 pulsaciones, de dejarme la vida en el campo... La justicia est√° para dictaminar y gracias a Dios, sali√≥ todo bien", finaliz√≥.