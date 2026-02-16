Ibáñez se la cobra a Tigres y da triunfo a Cruz Azul; Mazatlán por fin gana

El argentino Nicolás Ibáñez empezó la semana como jugador de los Tigres, y este domingo, ya con Cruz Azul, marcó el gol del triunfo sobre su exequipo por 2-1 en la sexta fecha del Clausura 2026 del fútbol mexicano, que terminó con el primer triunfo del Mazatlán.

Los Tigres anunciaron la baja de Ibáñez el martes y ese mismo día Cruz Azul comunicó su fichaje.

El delantero argentino pisó con el pie derecho en el club celeste; el jueves debutó con gol ante el Vancouver FC por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Este domingo en el estadio Cuauhtémoc, La Máquina del Cruz Azul conducida por el entrenador argentino Nicolás Larcamón logró con gol de Ibáñez su cuarto triunfo para llegar a 13 puntos y ascender al segundo lugar.

La escuadra celeste es escolta del Guadalajara, que el sábado se confirmó como líder con 18 puntos al apuntarse su sexto triunfo al hilo tras vencer 1-0 al América en el clásico nacional.

Cruz Azul y Guadalajara se enfrentarán el próximo fin de semana por la séptima fecha.

Los Tigres bajo el mando del también argentino Guido Pizarro se quedaron con 10 unidades en la séptima posición.

Un gol en propia puerta del defensa brasileño Joaquim Pereira (56') y la anotación de Nicolás Ibáñez (60') valieron la victoria de Cruz Azul.

Los felinos metieron presión y le dieron emoción al cierre del partido con gol del argentino Ángel Correa (71').

- Mazatlán por fin gana y hunde al Santos -

En el duelo de los peores equipos del torneo, los Cañoneros del Mazatlán vinieron de atrás para vencer 2-1 a los Guerreros del Santos, y así lograron su primer triunfo en el torneo.

En su torneo de despedida del fútbol mexicano, los Cañoneros del entrenador mexicano Sergio Bueno se presentaron a este juego con cinco derrotas consecutivas; al conseguir sus primeros tres puntos dejaron el último lugar y ahora ocupan el decimoséptimo lugar.

Dirigidos por el español Francisco Rodríguez, los Guerreros sufrieron su quinta derrota y quedaron sumidos en el fondo de la clasificación con una unidad, y ya son el único equipo que no ha podido ganar en este torneo.

El argentino Lucas di Yorio (17') puso en ventaja al Santos con un penal.

El Mazatlán logró la remontada con anotaciones del argentino Facundo Almada (43') y de Mauro Zaleta (53').