Ibarrola (UPN) considera "indecente" que "nadie asuma responsabilidades por lo sucedido con Belate"

PAMPLONA, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha considerado "indecente" que "nadie en el Gobierno de Navarra asuma responsabilidades por lo sucedido con las obras de los túneles de Belate". "Lo único que se plantean es modificar una ley, de risa", ha aseverado. Así, ha criticado en un comunicado que la presidenta del Ejecutivo, María Chivite, "se esconda detrás de consejeros para seguir sin dar la cara ni dar explicaciones sobre el desvío de una obra adjudicada a su amigo Santos Cerdán, hoy en la cárcel y a quien la Fiscalía Anticorrupción considera el cabecilla de un sistema de corrupción eficaz a gran escala". "Después de varios días sin dar ninguna explicación tras lo conocido gracias a UPN y lo publicado por los medios, después de haber ocultado en sede parlamentaria el pasado 30 de junio lo sucedido, hoy ordena comparecer a un consejero para dar cuenta en diferido de lo que ya se sabía no por decisión y transparencia del Gobierno", ha manifestado. Ibarrola se ha preguntado "¿por qué han ocultado el sobrecoste tantos meses?". "No son capaces de responder a esta pregunta porque es evidente la falta de transparencia con la que han tratado de tapar todo", ha añadido. Además, ha criticado que "el Gobierno de Chivite considera normal y defiende sin ningún rubor tener que modificar después de tanto tiempo un proyecto de tal dimensión debido a unos requerimientos que se producen nada más empezar las obras y sin que nadie se hubiera percatado cuando el propio proyecto se redactó". Y ha tildado de "vergüenza" que se sigan "negando y sin reconocer las irregularidades e ilegalidades cometidas, sin llevar a cabo un ápice de autocrítica y falseando lo recogido por la Cámara de Comptos". SOMBRAS La presidenta de UPN ha avanzado que la formación foralista llevará esta modificación del proyecto a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. A este respecto, ha subrayado que "sigue habiendo muchas sombras en esta modificación" y que "es inaudito que todavía no se haya aprobado por el Gobierno el presupuesto de esta modificación habiendo un informe de hace 7 meses y gran parte de las obras ejecutadas". "María Chivite tiene que responder todavía qué problemas hay para que aún no se haya aprobado ese presupuesto, si existe algún reparo de intervención y si las modificaciones se limitan a esos 8,5 millones o está ocultando nuevamente más cosas", ha concluido.