Iberdrola ha desarrollado un dispositivo especial para garantizar el suministro eléctrico a los afectados por el huracán Lee a través de Avangrid, su filial en Estados Unidos, y sus empresas subsidiarias en Maine, Connecticut y Nueva York.

Los equipos de Seguridad y Salud de la compañía han desplegado recursos en Maine y han realizado sesiones informativas de seguridad para los equipos operativos anticipando las actividades de restauración, ha detallado la eléctrica.

Los equipos de tecnología (IT y operaciones) han estado trabajando para incrementar la resistencia de los sistemas y han completado cuatro de los cinco refuerzos solicitados en comunicaciones.

Por su parte, los equipos de servicios generales han estado también activos preparando las instalaciones, generadores y toda la flota de Avangrid para respaldar las actividades de restablecimiento de servicio.

"La respuesta a emergencias es una de las formas más importantes de apoyar a nuestros clientes y comunidades", dijo Pedro Azagra, CEO de Avangrid.

"Con operaciones en varios estados, nuestro departamento de Gestión de Emergencias facilita la colaboración entre nuestros distintos equipos. Disponer de una red multiestatal de recursos es una gran ventaja para nosotros durante la respuesta a las tormentas porque ofrece flexibilidad para que podamos ajustarnos rápidamente a la situación", ha explicado.

Además ha indicado que los equipos estarán listos para desplazarse a Nueva York, Maine o Connecticut para apoyar los esfuerzos de respuesta.

Cada filial de Avangrid cuenta con Planes de Respuesta ante Emergencias únicos que detallan las prioridades y las acciones que la empresa llevará a cabo para hacer frente a situaciones críticas en sus áreas de servicio.

Esta semana, los equipos de Avangrid preparados para hacer frente a tormentas han estado analizando las últimas previsiones, preparando recursos adicionales para líneas y árboles y activando al personal de la empresa para sus funciones en caso de tormenta.

Central Maine Power (Maine) se ha preparado para un evento de nivel 2. Así ha asegurado 487 cuadrillas de líneas, 322 equipos de vegetación y 80 cuadrillas de excavación. Equipos externos de soporte se incorporaron y estuvieron listos desde el viernes por la noche.

Adicionalmente, CMP ha revisado los inventarios de suministros, y ha preparado centros de coordinación para las operaciones de reparación.

Los equipos de CMP y comunicación corporativa continúan llevando a cabo el plan de comunicaciones enviando mensajes de preparación a todos los stakeholders externos y clientes.

Por su parte, United Illuminating (Connecticut) se ha preparado para un nivel 5. Así UI (Avangrid) ha monitorizado de forma continua y ha contratado recursos externos en preparación de los posibles impactos.

Dado el pronóstico, UI ha rebajado el nivel de preparación de un nivel 4 a un nivel 5 moderado para el viernes en la noche y a un nivel 5 el sábado a las 6.00 horas.

Pese a ello, UI mantiene la movilización de 100 efectivos para emergencias en línea y ha descartado por el momento despliegue de efectivos de evaluación de daños.

New York State Electric & Gas y Rochester Gas and Electric (RG&E) también preparados Hoy, New York State Electric & Gas (NYSEG) y Rochester Gas and Electric (RG&E), subsidiarias de Avangrid, han movilizado 95 efectivos de contratistas para emergencias de línea entre Mechanicville and Brewster.

Además 75 efectivos contratistas y 100 empleados internos han estado activos para un posible despliegue a CMP/UI el sábado en la mañana.

Adicionalmente las compañías han movilizado 35 equipos de especialistas de vegetación a Maine para apoyar los esfuerzos de reposición.

Se espera que Lee siga perdiendo categoría a lo largo de las próximas horas mientras recorre las aguas frías de la costa atlántica de Canadá hasta que pase a convertirse en una borrasca*atlántica.