Iberdrola amplía sus parques eólicos británicos de Arecleoch y Kilgallioch, que sumarán una potencia de 485 MW

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Iberdrola, a través de su filial británica ScottishPower, ha iniciado los trabajos de ampliación de sus parques eólicos 'Arecleoch' y 'Kilgallioch', situados en los concejos escoceses de South Ayrshire y Dumfries y Galloway, que llevará la potencia instalada de ambos proyectos hasta los 485 megavatios (MW).

En concreto, tras obtener todos los permisos administrativos y medioambientales pertinentes, 'Arecleoch' y 'Kilgallioch' contarán con 13 y nueve aerogeneradores adicionales, respectivamente.

Una vez finalizado el proceso, ambos parques eólicos, con esa capacidad instalada de 485 MW, serán capaces de generar suficiente electricidad limpia como para satisfacer las necesidades energéticas de unos 300.000 hogares británicos.

Con esta ampliación, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán fortalecerá la capacidad productiva de ambas instalaciones y reforzará su eficiencia, "avanzando así el imparable proceso de electrificación de la economía", informó la compañía.

Además, los beneficios de la apuesta de la energética por estas dos instalaciones se extenderán también a las comunidades en las que están ubicadas, tanto en lo que respecta a la creación de valor socioeconómico como medioambiental.

Hasta la fecha, 'Arecleoch' y 'Kilgallioch', operativos desde 2011 y 2017, han generado una contribución fiscal conjunta de casi 16 millones de libras (unos 18,5 millones de euros) y se espera que, al final de su vida útil, aporten más de 31,4 millones de libras (más de 36,3 millones de euros) a las arcas locales.

En el plano medioambiental, la ampliación de 'Arecleoch' incluye la restauración de 34 hectáreas de turberas en un terreno reforestado.

En lo que respecta a 'Kilgallioch' se han rehabilitado 25 hectáreas de turberas.

Adicionalmente, los terrenos aledaños a este parque, situados en el Área Especial de Conservación de Kirkcowan Flow, serán objeto de una restauración significativa que permitirá mejorar la resiliencia del hábitat y recuperar la hidrología natural.

ENERGÉTICO EN EL REINO UNIDO.

Iberdrola, a través de ScottishPower, es un referente energético en el Reino Unido, donde centra su actividad en redes eléctricas, energías renovables y el sector de comercialización de energía.

En lo que respecta a las redes, la filial británica de Iberdrola es actualmente, con sus marcas SP Energy Networks y SP Electricity North West y tras la compra de ENW, el segundo mayor operador de redes distribución en el país y suministra electricidad a unos 12 millones de personas con líneas que abarcan por más de 170.000 kilómetros.

El grupo tiene planes de invertir unos 12.000 millones de libras (unos 13.902 millones de euros) hasta 2031 mediante RIIO-T3 en un importante programa de renovación de la infraestructura británica para impulsar la electrificación.

En lo que se refiere a las renovables, ScottishPower cuenta con casi 3100 MW de capacidad instalada, comprendidos por cuarenta parques eólicos terrestres y dos offshore (marina). Además, está construyendo el parque eólico marino East Anglia 3, el segundo mayor del mundo, así como East Anglia 2 y East Anglia One North. Junto con el ya operativo East Anglia 1, formarán el East Anglia Hub, un ambicioso proyecto que permitirá generar hasta 3,9 gigavatios (GW) de potencia en la costa este del Reino Unido. Por último, en el ámbito comercial, ScottishPower es, con 4,2 millones de clientes, uno de los mayores comercializadores de energía del Reino Unido, vendiendo electricidad y gas, además de ayudar a los clientes a instalar soluciones inteligentes como cargadores para vehículos eléctricos, bombas de calor y sistemas solares domésticos en hogares de todo el país.