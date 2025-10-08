Iberdrola | bp pulse y CEEES se alían para llevar la carga ultrarrápida a 500 estaciones de servicio

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

Iberdrola | bp pulse y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) han firmado un convenio de colaboración para electrificar 500 estaciones de servicio en los próximos años.

Según el acuerdo, suscrito por el presidente de CEEES, Javier de Antonio, y el director de Expansión de Red de Iberdrola | bp pulse, Julio Martín, la compañía se convierte en el socio estratégico de la confederación en materia de movilidad eléctrica.

Así, ambas entidades colaborarán conjuntamente en la realización de acciones de promoción y sensibilización relacionadas con la electromovilidad. Además, cooperarán en la difusión e implementación de la movilidad eléctrica entre los asociados de CEEES, con quienes compartirán los mejores ejemplos normativos relacionados con la transición energética y la electrificación de la movilidad.

Además, está previsto que Iberdrola | bp pulse y CEEES colaboren en la organización de actos, conferencias, seminarios, talleres, publicaciones, etc., dirigidos a las pequeñas y medianas empresas del sector de las estaciones de servicio.

El presidente de CEEES, Javier de Antonio, destacó que este acuerdo es "una herramienta transformadora del sector, integrado mayoritariamente por pymes, que gracias a esta alianza podrán ofrecer a los automovilistas recargas rápidas y ultrarrápidas en los lugares naturales para ello, que son las estaciones de servicio".

Por su parte, el director de Expansión de Red de Iberdrola | bp pulse, Julio Martín, señaló que con la firma del convenio se "sientan las bases para tender un puente entre los lugares naturales para el suministro de energía para la movilidad, como son las estaciones de servicio integradas en CEEES y los usuarios de vehículos eléctricos".

“En Iberdrola