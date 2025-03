Iberdrola busca socio para una cartera de renovables de 1 gw, según fuentes

Por Andres Gonzalez y Pietro Lombardi

MADRID, 11 mar (Reuters) - La empresa energética española Iberdrola está buscando un socio dispuesto a comprar una participación minoritaria en una cartera de renovables de aproximadamente 1 gigavatio, según dos personas familiarizadas con el asunto. Las fuentes describieron el proyecto como "Romeo 2.0", en referencia a una cartera de 1,3 GW de activos eólicos y solares en la que el fondo soberano de Noruega tomó una participación del 49% en 2023 en una operación que valoraba los activos en unos 1.200 millones de euros (1.300 millones de dólares). Ese proyecto se llamó Romeo. La operación estaría en línea con la estrategia de la compañía de vender participaciones minoritarias en proyectos más avanzados para ayudar a financiar nuevas inversiones.

El mes pasado, el director financiero de Iberdrola, José Sainz Armada, dijo que la compañía estaba trabajando en dos o tres proyectos de rotación de activos -por los que la empresa invierte en nuevos proyectos mediante la venta de participaciones en otros más avanzados- que esperaba completar este año.

Evercore está asesorando a la empresa española, dijo una de las personas. El proceso se encuentra en una fase temprana, según las fuentes. La valoración dependerá de la combinación exacta de activos eólicos y solares. Las fuentes no quisieron ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto. Iberdrola no quiso hacer comentarios y Evercore no respondió a una solicitud de comentarios.

En los últimos años, Iberdrola también se ha asociado con empresas como Masdar y la japonesa Kansai Electric Power.

(1 dólar = 0,9233 euros)