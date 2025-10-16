Iberdrola busca vender el 49% del parque eólico East Anglia Two en Reino Unido, según Cinco Días

MADRID, 16 oct (Reuters) - La eléctrica española Iberdrola pretende vender el 49% de su parque eólico marino East Anglia Two, en Reino Unido, cuyo valor total se estima en 5000 millones de euros (US$5800 millones), informó el jueves el diario Cinco Días, fuentes no identificadas conocedoras de los planes. La compañía ha contratado a Bank of America y BBVA como asesores financieros para la posible venta, según el artículo.

Un portavoz de Iberdrola no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Iberdrola ha estado cambiando su enfoque de activos verdes a redes eléctricas en regiones con la máxima seguridad jurídica, como Estados Unidos y Reino Unido.

La compañía sigue viendo a Estados Unidos como un mercado clave a pesar de la oposición del Gobierno del presidente Donald Trump a la eólica marina. Pero el grueso de sus inversiones está en redes eléctricas —reguladas a nivel estatal— en estados controlados por los demócratas como Nueva York, Maine, Massachusetts o Connecticut.

En septiembre, Iberdrola anunció un aumento del 30% de la inversión hasta 2028, hasta 58.000 millones de euros, dos tercios de los cuales se destinan a las redes eléctricas británicas y estadounidenses.

(US$1 = 0,8581 euros) (Información de David Latona; edición de Jane Merriman; edición en español de Paula Villalba)