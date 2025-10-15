Iberdrola compra un proyecto de almacenamiento por baterías en Australia, en el que invertirá 275 millones

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

Iberdrola ha adquirido al grupo RES Australia el proyecto de almacenamiento por baterías Tungkillo, situado en Australia del Sur y que supondrá una inversión de 275 millones de euros, informó la compañía. Esta infraestructura, que contará con 270 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 1080 megavatios hora (MWh), dispone de todas las aprobaciones clave y sus derechos de conexión muy avanzados, además de los terrenos ya asegurados. Su entrada en operación se espera para 2028. La adquisición permitirá acelerar el crecimiento en el negocio de almacenamiento por baterías en Australia, en el que Iberdrola prevé invertir 1000 millones de euros hasta el año 2028. Además, el proyecto está dentro de las previsiones que el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán presentó el pasado mes de septiembre en su Capital Markets Day -que prevé unas inversiones totales de más de 1000 millones de euros en Australia, principalmente al desarrollo de baterías- y se suma a dos iniciativas adicionales de baterías de Iberdrola Australia que suman una capacidad de 250 MW.

La energética indicó que el sistema australiano requiere de un incremento significativo de la capacidad de almacenamiento por baterías para integrar la nueva capacidad renovable y aportar flexibilidad al sistema, por lo que la ubicación del proyecto Tungkillo, en el sur del país, es óptima para prestar este servicio. Además, en el caso de Iberdrola Australia los sistemas de almacenamiento aportan capacidad de respaldo para su cartera de contratos de venta de energía a clientes. La compañía tiene en construcción otros dos proyectos, Smithfield (en Nueva Gales del Sur) y Broadsound (en el estado de Queensland), que entrarán en operación en 2026.