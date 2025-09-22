Iberdrola desarrollará un parque fotovoltaico de 57 MW en EEUU para suministrar a centros de datos de Amazon

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Iberdrola ha cerrado, a través de su filial estadounidense Avangrid, un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) con el 'gigante' tecnológico Amazon para el suministro de electricidad limpia procedente de un nuevo proyecto fotovoltaico de 57 megavatios (MWdc) en Estados Unidos. En concreto, el proyecto 'Oregon Trail Solar' se ubicará en el condado de Gilliam, en el Estado de Oregón, y abastecerá a los centros de datos del gigante tecnológico en la región, informó la energética.

El parque fotovoltaico supondrá una inversión de US$100 millones (unos 85 millones de euros), constará de unos 100.000 paneles solares y entrará en operación en 2027.

Este contrato se suma a otros ya firmados por Amazon con Iberdrola para proyectos en Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Portugal o España, donde el pasado mes de febrero amplió su alianza estratégica en renovables con la firma de un acuerdo que sumaba otros 476 MW 'verdes' a sus contratos de compra de energía renovable.

Este nuevo contrato se trata del segundo acuerdo entre Avangrid y Amazon en el noroeste del país y se suma a uno anterior, que incluye el proyecto eólico, Leaning Juniper IIA, de 98,4 MW, también ubicado en el condado de Gilliam. Ambas compañías colaboran en iniciativas similares en Illinois, Ohio y Carolina del Norte.

En conjunto, la multinacional estadounidense ha contratado 68.100 gigavatios hora (GWh) de energía renovable con el grupo energético presidido por Ignacio Sánchez Galán.

Iberdrola, que presenta este miércoles su nueva 'hoja de ruta' en su Capital Markets Day, tiene en el negocio de suministrar energía a los centros de datos una apuesta estratégica. En Estados Unidos el foco pasa por satisfacer la creciente demanda energética derivada de los 'data centers' de inteligencia artificial (IA).