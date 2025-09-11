Iberdrola eleva su participación en la brasileña Neoenergia al 84% por US$2200 millones

11 sep (Reuters) - La eléctrica española Iberdrola ha comprado al fondo de pensiones brasileño Previ una participación del 30,29% en su negocio brasileño Neoenergia por 11.950 millones de reales (US$2210 millones), según informó el jueves.

La adquisición eleva la participación de Iberdrola en Neoenergia al 83,8%. Neoenergia es la mayor empresa eléctrica de Brasil en términos de clientes.

La operación es un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Iberdrola basada en el negocio de redes eléctricas, en el que cuenta con 1,4 millones de kilómetros (870.000 millas) de líneas eléctricas en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España, añadió Iberdrola.

Al igual que otras empresas eléctricas, Iberdrola se ha centrado en las inversiones en redes en busca de una rentabilidad estable.

Los analistas de JP Morgan contrastaron la operación de Brasil con la decisión de Iberdrola de deshacerse de sus activos mexicanos por US$4200 millones. Iberdrola salió de México por preocupaciones sobre la estabilidad legal y fiscal.

"La compañía refuerza su posición en un país clave y sale de un país donde el potencial de crecimiento era cuestionable", dijeron los analistas en una nota.

(Información de Javi West Larrañaga; edición de David Goodman, Inti Landauro y Helen Popper; edición en español de Paula Villalba)