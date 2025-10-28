Iberdrola eleva su previsión de beneficio neto para el año y aprueba dividendo a cuenta

(Reescribe añadiendo previsiones, cita de Sánchez-Galán)

MADRID, 28 oct (Reuters) - La eléctrica española Iberdrola elevó el martes sus previsiones de beneficio neto ajustado para todo el año a 6600 millones de euros (7700 millones de dólares), lo que supone un crecimiento de dos dígitos y lleva a la compañía a anunciar un dividendo a cuenta de 0,25 euros por acción.

El año pasado, el beneficio neto ajustado de Iberdrola fue de 5700 millones de euros.

Aunque Iberdrola registró una caída del 3% en el beneficio neto en los nueve primeros meses del año por el efecto de la venta de activos en México en 2024, el beneficio neto ajustado excluyendo extraordinarios se disparó casi un 17% entre enero y septiembre.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, ha explicado que la mejora de las perspectivas se debe al aumento de la inversión en Estados Unidos y Reino Unido y a que el negocio de redes de Iberdrola ha impulsado el beneficio operativo y el flujo de caja.

La mayor eléctrica europea por valor de mercado tiene previstas inversiones por valor de más de 100.000 millones de euros hasta 2031, a medida que intensifica su cambio hacia el negocio más regulado de las redes eléctricas en países como Reino Unido y Estados Unidos.

El mes pasado, la empresa presentó su actualización estratégica, que prevé un gran aumento de las inversiones en redes eléctricas y un enfoque más selectivo de los proyectos de generación de energías renovables.

Se ha comprometido a invertir 58.000 millones de euros hasta 2028, dos tercios de ellos en redes eléctricas, principalmente en Reino Unido y Estados Unidos, y prevé inversiones adicionales de unos 45.000 millones de euros entre 2029 y 2031.

(1 dólar = 0,8575 euros) (Información de David Latona; edición de Jesús Aguado; edición en español de María Bayarri Cárdenas)