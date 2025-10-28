Iberdrola eleva sus previsiones tras rentabilizar sus inversiones en redes

(Cambia titular, añade detalles en el párrafo 2, acciones en el 3, dividendos en el 4, detalles sobre finanzas e inversiones en los párrafos 7-8)

Por David Latona

MADRID, 28 oct (Reuters) - La eléctrica española Iberdrola elevó el martes sus previsiones de beneficio neto ajustado para todo el año a 6600 millones de euros (US$7700 millones) y crecimiento de dos dígitos.

La mayor eléctrica europea por valor de mercado había previsto anteriormente un crecimiento de entre un dígito medio y un dígito alto, excluyendo las ganancias derivadas de la rotación de activos y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos.

el año pasado beneficio neto ajustado de 5700 millones de euros—

Aunque Iberdrola registró una caída del 3%

en el beneficio neto en los nueve primeros meses del año por el efecto de la venta de activos en México en 2024, excluyendo extraordinarios se disparó casi un 17%.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, ha explicado que la mejora de las perspectivas se debe al aumento de la inversión en Estados Unidos y Reino Unido y a que el negocio de redes de Iberdrola ha impulsado el beneficio operativo y el flujo de caja.

El flujo de caja operativo aumentó un 10% en el periodo de enero a septiembre, mientras que la empresa registró un impacto positivo de 4500 millones de euros por la rotación de nuevos activos y las asociaciones.

Las inversiones alcanzaron la cifra récord de 9000 millones de euros en el periodo, impulsadas por el crecimiento del 12% en su negocio de redes, dijo Iberdrola. Más del 60% de las inversiones se realizaron en Reino Unido y EEUU, en línea con su estrategia.

más de 100.000 millones de euros hasta 2031, a medida que intensifica su cambio hacia el negocio más regulado de las redes eléctricas. El mes pasado, la empresa presentó su actualización estratégica, que prevé un gran aumento de las inversiones en redes eléctricas y un enfoque más selectivo de los proyectos de generación de energías renovables.

