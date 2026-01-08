Iberdrola elevará su dividendo de 2025 a 0,253 euros por acción

8 ene (Reuters) - Iberdrola elevará su dividendo bruto para el ejercicio 2025 a 0,253 euros (0,2952 dólares) por acción, frente a los 0,250 euros a cuenta anunciados previamente y los 0,231 euros de 2024, informó el jueves la empresa eléctrica española.

Los inversores podrán decidir entre cobrar el dividendo a cuenta en efectivo, vender sus derechos de asignación en el mercado u obtener nuevas acciones liberadas del grupo de forma gratuita, dijo la empresa.

El dividendo se abonará el 2 de febrero.

(1 dólar = 0,8570 euros) (Información de Javi West Larrañaga; edición de Andrei Khalip; editado en español por Patrycja Dobrowolska)