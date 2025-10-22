Iberdrola, Endesa y Naturgy pedirán una prórroga para la central nuclear de Almaraz, según fuentes

Por Pietro Lombardi

MADRID, 22 oct (Reuters) - Las empresas energéticas españolas Iberdrola, Endesa y Naturgy acordaron solicitar una prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz y están trabajando en una petición formal al Ministerio para la Transición Ecológica, según dijeron el martes dos personas cercanas al proceso.

Un gran apagón en abril reavivó el debate sobre la energía nuclear en el país, que planea cerrar todos sus reactores nucleares antes de 2035.

Según el plan actual, la eliminación progresiva comenzará en 2027 con el cierre del primer reactor de la central de Almaraz, en el oeste de España. El segundo reactor de la central cerrará al año siguiente.

Las tres empresas son propietarias de la central de Almaraz: Iberdrola controla casi el 53%, Endesa el 36% y Naturgy aproximadamente el 11%.

Ninguna quiso hacer comentarios.

Anteriormente, las tres habían expresado su apoyo a una revisión del calendario de abandono de la energía nuclear. Iberdrola y Endesa, controlada por el gigante energético italiano Enel, son los mayores propietarios del parque nuclear español, mientras que Naturgy y EDP tienen participaciones minoritarias en algunas centrales.

El marco fiscal de la energía nuclear ha sido una cuestión clave. El sector ha instado repetidamente a los responsables políticos a bajar los impuestos, a los que culpa de obstaculizar la capacidad de competencia de las centrales.

El Gobierno ha puesto algunas condiciones para abrir un debate sobre la revisión. Entre ellas, que se garanticen el suministro y la seguridad y que no suponga una carga para los contribuyentes.