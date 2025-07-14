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Iberdrola firma la financiación verde de East Anglia Three por 4100 millones de euros

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Iberdrola firma la financiación verde de East Anglia Three por 4100 millones de euros
Iberdrola firma la financiación verde de East Anglia Three por 4100 millones de euros

14 jul (Reuters) - Iberdrola SA:

* DIJO el viernes QUE FIRMÓ LA FINANCIACIÓN VERDE DE SU PARQUE EÓLICO MARINO EAST ANGLIA THREE POR 4100 MILLONES DE EUROS CON 24 BANCOS

* LA OPERACIÓN HA QUEDADO SOBRESUSCRITA EN UN 40% Y CUBRIRÁ UNA PARTE SUSTANCIAL DE LA INVERSIÓN TOTAL EN EL PROYECTO, ESTIMADA EN APROXIMADAMENTE 5200 MILLONES

* LA FINANCIACIÓN SE COMPONE DE DEUDA SENIOR (APROXIMADAMENTE EL 70%) Y CAPITAL APORTADO POR LOS ACCIONISTAS (EL 30% RESTANTE)

* LOS FONDOS OBTENIDOS SE DESTINARÁN A CUBRIR LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS AEROGENERADORES, SUBESTACIONES, CABLES SUBMARINOS Y ESTACIONES CONVERTIDORAS, TANTO EN TIERRA COMO EN EL MAR

* TAMBIÉN SE FINANCIARÁN LOS COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVIOS A LA ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL, PREVISTA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2026

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

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