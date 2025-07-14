Iberdrola firma la financiación verde de East Anglia Three por 4100 millones de euros
14 jul (Reuters) - Iberdrola SA:
* DIJO el viernes QUE FIRMÓ LA FINANCIACIÓN VERDE DE SU PARQUE EÓLICO MARINO EAST ANGLIA THREE POR 4100 MILLONES DE EUROS CON 24 BANCOS
* LA OPERACIÓN HA QUEDADO SOBRESUSCRITA EN UN 40% Y CUBRIRÁ UNA PARTE SUSTANCIAL DE LA INVERSIÓN TOTAL EN EL PROYECTO, ESTIMADA EN APROXIMADAMENTE 5200 MILLONES
* LA FINANCIACIÓN SE COMPONE DE DEUDA SENIOR (APROXIMADAMENTE EL 70%) Y CAPITAL APORTADO POR LOS ACCIONISTAS (EL 30% RESTANTE)
* LOS FONDOS OBTENIDOS SE DESTINARÁN A CUBRIR LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS AEROGENERADORES, SUBESTACIONES, CABLES SUBMARINOS Y ESTACIONES CONVERTIDORAS, TANTO EN TIERRA COMO EN EL MAR
* TAMBIÉN SE FINANCIARÁN LOS COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVIOS A LA ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL, PREVISTA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2026
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Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)