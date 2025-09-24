Iberdrola invertirá US$ 58.000 millones hasta 2028
24 sep (Reuters) - Iberdrola, SA:
* Invertirá 58.000 millones de euros hasta 2028
* 37.000 millones de euros de inversión en redes
* Prevén un beneficio neto ajustado de 7600 millones de euros en 2028
* Prevén para 2031 un crecimiento del beneficio de al menos un dígito medio-alto respecto a 2024
* Prevén un ebitda de 18.000 millones de euros en 2028
* Prevén cerca de 20.000 millones de euros en dividendos entre 2025 y 2028
* Prevén inversiones de más de 45.000 millones de euros entre 2029 y 2031, con 30.000 millones de euros de inversión en redes
* Resultados 2025 ya por encima de la estimación de 2026 y crecimiento adicional esperado en 2026
* Reafirman la política de remuneración al accionista en línea con los resultados, entre el 65% y el 75% del BPA suelo dividendo de 0,64 EUR/acción
