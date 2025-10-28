Iberdrola obtiene un beneficio neto ajustado a nueve meses de 5116 millones de euros
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
28 oct (Reuters) - Iberdrola SA:
* BENEFICIO
NETO NO AJUSTADO A 9 MESES 5307 MILLONES DE EUROS
* EBITDA
NO AJUSTADO A 9 MESES 12.438 MILLONES DE EUROS
* EBITDA AJUSTADO A 9 MESES 12.057 MILLONES DE EUROS
* INGRESOS AJUSTADOS A 9 MESES 33.863 MILLONES DE EUROS
* BENEFICIO NETO AJUSTADO A 9 MESES 5116 MILLONES DE EUROS
* APRUEBA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SISTEMA DE DIVIDENDO OPCIONAL
* MEJORA DE LAS PREVISIONES DE BENEFICIO NETO AJUSTADO PARA EL EJERCICIO 2025
* HASTA UN CRECIMIENTO DE DOS DÍGITOS, ALCANZANDO LOS 6600 MILLONES DE EUROS
* ESTIMA UN DIVIDENDO A CUENTA DE AL MENOS 0,25 EUROS POR ACCIÓN
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
Otras noticias de Servicio-de-noticias
Más leídas
- 1
Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial
- 2
El soñado casamiento del Peque Schwartzman y Eugenia de Martino a orillas de un lago y con invitados de lujo
- 3
La caída de El Fasher: las fuerzas paramilitares toman el último bastión del ejército sudanés en Darfur
- 4
Florencio Varela: el municipio peronista que resistió el avance de La Libertad Avanza