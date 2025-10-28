LA NACION

Iberdrola obtiene un beneficio neto ajustado a nueve meses de 5116 millones de euros

LA NACION
Iberdrola obtiene un beneficio neto ajustado a nueve meses de 5116 millones de euros

28 oct (Reuters) - Iberdrola SA:

* BENEFICIO

NETO NO AJUSTADO A 9 MESES 5307 MILLONES DE EUROS

* EBITDA

NO AJUSTADO A 9 MESES 12.438 MILLONES DE EUROS

* EBITDA AJUSTADO A 9 MESES 12.057 MILLONES DE EUROS

* INGRESOS AJUSTADOS A 9 MESES 33.863 MILLONES DE EUROS

* BENEFICIO NETO AJUSTADO A 9 MESES 5116 MILLONES DE EUROS

* APRUEBA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SISTEMA DE DIVIDENDO OPCIONAL

* MEJORA DE LAS PREVISIONES DE BENEFICIO NETO AJUSTADO PARA EL EJERCICIO 2025

* HASTA UN CRECIMIENTO DE DOS DÍGITOS, ALCANZANDO LOS 6600 MILLONES DE EUROS

* ESTIMA UN DIVIDENDO A CUENTA DE AL MENOS 0,25 EUROS POR ACCIÓN

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

LA NACION
