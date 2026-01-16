Iberdrola pone en marcha una interconexión eléctrica entre Canadá y EEUU por US$ 1650 millones

MADRID, 16 ene (Reuters) - Iberdrola dijo el viernes que ha puesto en servicio una interconexión eléctrica entre Canadá y EEUU por un valor de US$ 1.650 millones que transportará suficiente energía hidroeléctrica de Québec a la región de Nueva Inglaterra para abastecer casi el 10% de toda la electricidad consumida en Massachusetts.

La línea de alta tensión de 233 kilómetros, denominada New England Clean Energy Connect, tiene una capacidad de 1.200 megavatios y ya ha empezado a transportar energía, según la empresa española.

Reforzará la fiabilidad del sistema eléctrico y contribuirá a reducir los costes energéticos, añadió. (Información de Pietro Lombardi; edición de Charlie Devereux; edición en español de María Bayarri Cárdenas)