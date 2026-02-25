LA NACION

Iberdrola prevé solicitar la prórroga de toda el parque nuclear español

MADRID, 25 feb (Reuters) - El presidente de Iberdrola espera que ‌la empresa solicite ‌la ⁠ampliación de la vida útil de todos los reactores nucleares de ​España, ⁠tras ⁠una solicitud similar ya enviada para la central ​nuclear de Almaraz.

El gran apagón en ‌abril reavivó el debate ​sobre la ​energía nuclear en España, que tiene previsto cerrar todos sus reactores para 2035, empezando por Almaraz en 2027.

"Las centrales nucleares son necesarias, seguras, eficientes y ​contribuyen a reducir los precios", dijo el ⁠miércoles el presidente, Ignacio Galán, a los analistas.

"Por eso ‌ya hemos solicitado la prórroga de Almaraz y solicitaremos la prórroga de otras en el futuro, imagino", dijo en una conferencia telefónica tras los . Los propietarios de la central de ‌Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han solicitado ampliar la ⁠vida útil de su central nuclear ‌de Almaraz en unos tres ⁠años.

Según el plan actual, ⁠la retirada gradual comenzaría en 2027 con el cierre del primer reactor de la central, situada en el oeste de España. El ‌segundo reactor ​de la central está previsto que se cierre al año siguiente. (Información de Pietro Lombardi, edición de Louise Heavens; edición ‌en español de María Bayarri Cárdenas)

