Iberdrola prevé solicitar la prórroga de toda el parque nuclear español
MADRID, 25 feb (Reuters) - El presidente de Iberdrola espera que la empresa solicite la ampliación de la vida útil de todos los reactores nucleares de España, tras una solicitud similar ya enviada para la central nuclear de Almaraz.
El gran apagón en abril reavivó el debate sobre la energía nuclear en España, que tiene previsto cerrar todos sus reactores para 2035, empezando por Almaraz en 2027.
"Las centrales nucleares son necesarias, seguras, eficientes y contribuyen a reducir los precios", dijo el miércoles el presidente, Ignacio Galán, a los analistas.
"Por eso ya hemos solicitado la prórroga de Almaraz y solicitaremos la prórroga de otras en el futuro, imagino", dijo en una conferencia telefónica tras los . Los propietarios de la central de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han solicitado ampliar la vida útil de su central nuclear de Almaraz en unos tres años.
Según el plan actual, la retirada gradual comenzaría en 2027 con el cierre del primer reactor de la central, situada en el oeste de España. El segundo reactor de la central está previsto que se cierre al año siguiente. (Información de Pietro Lombardi, edición de Louise Heavens; edición en español de María Bayarri Cárdenas)