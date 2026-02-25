Iberdrola prevé un aumento de sus beneficios impulsado por el negocio de redes

Por Pietro Lombardi

MADRID, ‌25 ⁠feb (Reuters) - Iberdrola, la mayor empresa eléctrica de Europa, anunció el miércoles que espera obtener mayores beneficios este año después de que su negocio de redes eléctricas en Reino ​Unido y ⁠Estados Unidos ⁠impulsara un aumento del 12% en el beneficio neto de 2025, hasta alcanzar los 6.290 millones de ​euros (7.420 millones de dólares).

La empresa española está cosechando los beneficios de su cambio estratégico ‌hacia el negocio más regulado de las redes eléctricas y ​tiene previsto invertir más de 100.000 ​millones de euros hasta 2031 para seguir creciendo en este sector.

Los resultados están avanzando mejor de lo previsto, según la empresa. Ahora su objetivo es alcanzar un beneficio neto ajustado, que excluye los ingresos extraordinarios, de más de 6.600 millones de euros este año y de más de 7.600 millones de euros para 2028. ​La previsión anterior para 2028 se situaba en torno a los 7.600 millones de euros.

"Su previsión para 2026 está ligeramente por encima ⁠de la media, respaldada por las reservas hidroeléctricas récord", afirmó el analista de RBC Fernando García en una nota. "Para 2028, Iberdrola ‌apunta ahora a más de 7.600 millones de euros, lo que es alentador dada la tendencia a la baja de los precios de la energía y el impacto negativo del tipo de cambio".

En 2025 registró un beneficio neto ajustado de 6.230 millones de euros, lo que supone un aumento de más del 10% con respecto al año anterior, en consonancia con las previsiones anteriores de Iberdrola.

Los buenos resultados ‌de sus operaciones en la red eléctrica fueron suficientes para compensar los menores ingresos de su división de ⁠energías renovables, que se vio afectada por unos costes de alrededor de 177 millones de ‌euros relacionados con el funcionamiento del sistema eléctrico español tras el apagón del 28 ⁠de abril y los menores precios de la electricidad renovable en ⁠Reino Unido y España. Los resultados del año pasado incluyen cargos por valor de 464 millones de euros en el cuarto trimestre en su cartera de proyectos de energías renovables.

El presidente, Ignacio Galán, afirmó que 2025 había sido un año récord para Iberdrola, "con más inversiones que nunca en infraestructuras de redes ‌de distribución y transporte en los Estados Unidos ​y el Reino Unido, que serán nuestros principales motores de crecimiento en los próximos años".

Iberdrola propuso un dividendo de 0,68 euros por acción para 2025, lo que supone un aumento del 6,3% con respecto al año anterior.

(1 dólar = 0,8472 euros) (Información de ‌Pietro Lombardi; edición de David Latona; editado en español por Patrycja Dobrowolska y María Bayarri Cárdenas)