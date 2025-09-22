Iberdrola prevé un beneficio neto de 7300 millones de euros en 2028, según Expansión
MADRID, 22 sep (Reuters) - La eléctrica española Iberdrola prevé que su beneficio neto supere los 6400 millones de euros (US$7520 millones) este año y siga aumentando hasta alcanzar los 7300 millones de euros en 2028, informó el lunes el diario Expansión.
Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5610 millones de euros en 2024.
La compañía tiene previsto publicar un nuevo plan estratégico a tres años el miércoles y Expansión dijo que tenía acceso a algunos de los detalles.
Iberdrola no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios.
(1 dólar = 0,8513 euros) (Información de Inti Landauro y Javi West Larrañaga; edición de Kirsten Donovan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
