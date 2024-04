Iberdrola recibe luz verde de la Administración Biden a su 'megaproyecto' de eólica marina 'New England Wind'

Iberdrola, a través de su filial Avangrid, ha recibido el Registro de Decisión (RoD, por sus siglas en inglés) del Departamento del Interior de Estados Unidos para su 'megaproyecto' de eólica marina 'New England Wind', que prevé desarrollar en aguas de Massachusetts y podría contar con una potencia instalada en su conjunto de hasta 2.000 megavatios (MW), con lo que alcanza un "importante" hito" en materia de permisos.

En un comunicado, Avangrid destacó que este avance en materia de permisos le acerca a la aprobación federal para la construcción, con el visto bueno al Plan de Construcción y Operaciones (COP, por sus siglas en inglés) prevista para este próximo mes de julio.

El consejero delegado de la filial estadounidense de Iberdrola, Pedro Azagra, destacó que este hito concedido por la Administración de Joe Biden "representa un paso histórico hacia el futuro de la energía eólica marina en Estados Unidos.

"La Administración Biden, la secretaria (Deb) Haaland y el BOEM merecen un inmenso crédito por su revisión exhaustiva y rigurosa de 'New England Wind', así como por su acción decisiva para hacer avanzar los objetivos climáticos y de energía limpia de la nación. Con esta aprobación federal, 'New England Wind' se destaca como la oportunidad eólica marina más avanzada y lista para usar en la región noreste", dijo.

Por su parte, la secretaria de Interior estadounidense, Deb Haaland, valoró que este proyecto liderado por Iberdrola "ayudará a reducir los costos de consumo, combatir el cambio climático, crear empleos para apoyar familias y garantizar que las oportunidades económicas sean accesibles para todas las comunidades".

El pasado 27 de marzo, Avangrid presentó múltiples propuestas para los proyectos de 'New England Wind' al proceso de adquisiciones multiestatales de energía eólica marina de Massachusetts-Rhode Island-Connecticut. Se prevé que los estados anuncien los proyectos seleccionados de la licitación competitiva el próximo mes de agosto.

'New England Wind 1' es un proyecto excepcionalmente avanzado y listo para comenzar en el área de arrendamiento federal OCS-A 0534, a unos 50 kilómetros al sur de Barnstable (Massachusetts). El proyecto limitará al sur con 'Vineyard Wind 1', el proyecto de eólica marina a gran escala en Estados Unidos también liderado por la filial de Iberdrola.

Podría comenzar su construcción el próximo año.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán indicó que si se selecciona en la licitación competitiva actual, el proyecto puede comenzar a construirse el próximo año y lograr operaciones comerciales antes del final de la década.

'New England Wind 1' también ofrece oportunidades económicas transformadoras para la región, incluida la catalización de un nuevo puerto de preparación y ensamblaje en Salem; atraer un fabricante de grúas para energía eólica marina a New Bedford (Massachusetts); localizar instalaciones de operaciones y mantenimiento en Bridgeport, Connecticut y New Bedford; y la entrega de un centro de capacitación en energía eólica marina con Survival Systems USA en el puerto de Davisville en North Kingstown (Rhode Island).

Además, se prevé que el área de arrendamiento de 'New England Wind' reducirá las emisiones de dióxido de carbono en casi 4 millones de toneladas estadounidenses, o el equivalente a sacar aproximadamente 700.000 automóviles de las carreteras cada año durante la vida útil del proyecto.

Combinados, los proyectos crearán hasta 9.200 empleos equivalentes a tiempo completo y traerán 8.000 millones de dólares (unos 7.431 millones de euros) en inversión directa a la región.

Apuesta estratégica por la eólica marina.

La eólica marina es una de las grandes apuestas de crecimiento en renovables en el plan estratégico de Iberdrola a 2027, presentado el pasado mes de marzo al mercado, con más de un 50% de las inversiones de 15.500 millones de euros -10.500 millones de euros excluyendo la contribución de socios- previstas a energías 'verdes' en los tres próximos años.

A cierre de 2023, el grupo energético contaba con 1.793 MW 'offshore' instalados y otros 3.000 MW que entrarán en funcionamiento antes de 2027.

Estados Unidos es el principal foco inversor de Iberdrola dentro de su plan estratégico 2024-2026, al que destinará 41.000 millones de euros, con el 35%, unos 14.350 millones de euros.

La energética es el principal promotor de energía eólica marina de Estados Unidos. Actualmente la compañía cuenta con el parque 'Vineyard Wind I' en construcción, con 806 MW de capacidad.

Entre los proyectos más destacados de la compañía en eólica marina, además de 'Vineyard Wind I', destacan en Reino Unido el complejo East Anglia Hub, que contiene tres proyectos con una capacidad instalada total de 2.900 MW, Saint-Brieuc, en Francia, o sus tres parques en aguas bálticas: Wikinger, Baltic Eagle y Windanker.