Iberdrola reconoce la labor solidaria de cuatro empleados en sus Premios Internacionales de Voluntariado 2025

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) - Iberdrola ha reconocido la labor solidaria de cuatro empleados con la entrega de sus Premios Internacionales de Voluntariado 2025, unos galardones que destacan la dedicación, el compromiso y el impacto social de los profesionales del Grupo más activos dentro del Programa Internacional de Voluntariado Corporativo de la compañía. Su concesión ha sido uno de los momentos más destacados de la XIV Semana Internacional del Voluntariado, que un año más ha movilizado a miles de personas en todo el mundo, 'Yo creo en un mundo mejor', según informa la compañía. Más de 8500 personas comprometidas se han apuntado a las 135 iniciativas previstas en esta edición. En España, destacan acciones medioambientales como la reforestación en la reserva de la biosfera de Urdaibai, donde ya se han plantado más de 8500 árboles y arbustos autóctonos, así como la recuperación de zonas afectadas por incendios. En Estados Unidos, se ha llevado a cabo la renovación de viviendas y la protección de la biodiversidad mientras que en Reino Unido la ayuda se ha canalizado a través de bancos de alimentos y la mejora de centros para personas con discapacidad. Asimismo, en Brasil, se han impartido talleres sobre el uso seguro de la electricidad y se han desarrollado campañas de prevención contra el cáncer, entre otras acciones. La compañía también ha impulsado la carrera global 'Dorsal Solidario', cuyo objetivo es donar alimentos a familias en situación vulnerable. Gracias a esta iniciativa, los kilómetros recorridos por los participantes se han transformado en cestas de productos que beneficiarán a 8800 personas. Sobre los empleados galardonados, se ha reconocido a Laura Cid, de la Dirección de Control de Iberdrola España, galardonada en la categoría Salud y Bienestar, por su implicación en las tareas de limpieza y reconstrucción de las localidades del Levante español afectadas por la DANA. Dentro de la iniciativa 'Voluntari@s por la DANA', se desplazó semanalmente desde Madrid a Valencia e involucró a familiares y amigos. Mientras, Jodie Dinnie, del equipo de Personas de ScottishPower, en el Reino Unido, ha sido premiada en la categoría de Educación, por su papel clave en el proyecto Breaking Barriers, que ofrece a jóvenes con dificultades de aprendizaje la oportunidad de obtener una titulación y experiencia profesional. Además, Agata Dietrich-Badziong, de Iberdrola Renewables Polonia, ha sido reconocida en Compromiso y Difusión, por implicar a más de 100 personas en actividades solidarias y consolidar el voluntariado corporativo en su país, uno de los más recientes en sumarse al programa. Por último, Benjamin Shepard, responsable del proyecto de redes de transporte de electricidad NECEC de Avangrid, ha destacado en Medio Ambiente, por su labor en la conservación de espacios naturales, con 25 acciones en lo que va de año en favor del entorno.

El Programa Internacional de Voluntariado Corporativo de Iberdrola, creado en 2006, cuenta con más de 23.000 participantes que han llevado a cabo 9500 acciones en colaboración con más de 2600 asociaciones.

Hasta la fecha, el programa ha beneficiado directamente a más de 14 millones de personas en todo el mundo.