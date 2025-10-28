Iberdrola reduce un 3% su beneficio neto a nueve meses
MADRID, 28 oct (Reuters) - La eléctrica española Iberdrola registró el martes una caída del 3% en el beneficio neto de los nueve primeros meses del año, hasta 5310 millones de euros (US$6190 millones), frente a los 5470 millones de euros del mismo periodo del año anterior.
El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de Iberdrola entre enero y septiembre fue de 12.440 millones de euros, un 6,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.
(1 dólar = 0,8575 euros) (Información de David Latona; edición de Jesús Aguado; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
