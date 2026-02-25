Iberdrola registra un alza del 12% en el beneficio impulsado por el negocio de redes

MADRID, 25 feb (Reuters) - La mayor ‌empresa ‌eléctrica ⁠de Europa, Iberdrola, dijo el miércoles que ​su ⁠beneficio neto aumentó ⁠un 12% el ​año pasado hasta alcanzar ‌los 6.290 millones ​de euros (7.420 ​millones de dólares), gracias al impulso de su negocio de redes eléctricas en Reino ​Unido y Estados Unidos.

Los resultados ⁠incluyen cargos por valor de ‌464 millones de euros en el cuarto trimestre en su cartera de proyectos de energías renovables.

La empresa ‌tiene como objetivo alcanzar un ⁠beneficio neto ajustado de ‌más de 6.600 ⁠millones de ⁠euros este año y de más de 7.600 millones de euros para 2028.

(1 ‌dólar = ​0,8472 euros) (Información de Pietro Lombardi; edición de David Latona; editado en ‌español por Patrycja Dobrowolska)