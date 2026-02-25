Iberdrola registra un alza del 12% en el beneficio impulsado por el negocio de redes
MADRID, 25 feb (Reuters) - La mayor empresa eléctrica de Europa, Iberdrola, dijo el miércoles que su beneficio neto aumentó un 12% el año pasado hasta alcanzar los 6.290 millones de euros (7.420 millones de dólares), gracias al impulso de su negocio de redes eléctricas en Reino Unido y Estados Unidos.
Los resultados incluyen cargos por valor de 464 millones de euros en el cuarto trimestre en su cartera de proyectos de energías renovables.
La empresa tiene como objetivo alcanzar un beneficio neto ajustado de más de 6.600 millones de euros este año y de más de 7.600 millones de euros para 2028.
