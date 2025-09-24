Iberdrola será "muy conservadora" en la generación eléctrica, dice su consejero delegado

24 sep (Reuters) -

El consejero delegado de Iberdrola, Pedro Azagra:

* Vamos a adoptar un enfoque muy conservador en la generación de energía

* En EEUU, solo estamos considerando la puesta en marcha de proyectos en construcción

* En Brasil, no estamos considerando ninguna adición de capacidad a corto plazo

* En España, suponemos que el abandono de la energía nuclear se producirá de acuerdo con el plan actual

* También añadiremos 2 GW de baterías a lo largo del periodo

* Solo licitaremos proyectos marinos que ofrezcan una rentabilidad adecuada, cadenas de suministro seguras y rutas a los mercados

* El 80% de nuestras necesidades estratégicas de equipamiento hasta 2028 ya están aseguradas

* El 95% de nuestras compras son locales, lo que nos protege de los efectos de los aranceles y las interrupciones de la cadena de suministro

* Las inversiones en la red de España dependen de un marco regulador que garantice una rentabilidad suficiente

