Iberdrola será "muy conservadora" en la generación eléctrica, dice su consejero delegado
24 sep (Reuters) -
El consejero delegado de Iberdrola, Pedro Azagra:
* Vamos a adoptar un enfoque muy conservador en la generación de energía
* En EEUU, solo estamos considerando la puesta en marcha de proyectos en construcción
* En Brasil, no estamos considerando ninguna adición de capacidad a corto plazo
* En España, suponemos que el abandono de la energía nuclear se producirá de acuerdo con el plan actual
* También añadiremos 2 GW de baterías a lo largo del periodo
* Solo licitaremos proyectos marinos que ofrezcan una rentabilidad adecuada, cadenas de suministro seguras y rutas a los mercados
* El 80% de nuestras necesidades estratégicas de equipamiento hasta 2028 ya están aseguradas
* El 95% de nuestras compras son locales, lo que nos protege de los efectos de los aranceles y las interrupciones de la cadena de suministro
* Las inversiones en la red de España dependen de un marco regulador que garantice una rentabilidad suficiente
Más información de la empresa: (Información de la redacción de Madrid)
