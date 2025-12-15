Iberdrola vende sus plantas de gas para tratamiento de purines a Edison Next

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - Iberdrola ha llegado a un acuerdo para vender su cartera de activos de gas para el tratamiento de purines en España —que suma 52 megavatios (MW)— a la compañía de servicios energéticos Edison Next, según ha informado la compañía en un comunicado. En concreto, la transacción incluye cinco plantas en operación —desarrolladas hace más de 20 años y operadas durante este período en excelentes condiciones de mantenimiento— y cuatro proyectos de biometano en fase de desarrollo ubicados en áreas adyacentes. La operación se enmarca en el plan de rotación de activos y alianzas de Iberdrola, que busca centrar su actividad en negocios con gran potencial, como las redes eléctricas, y acceder a más oportunidades de crecimiento a través de la incorporación de socios de primer nivel, especialmente en generación renovable. En este sentido, el grupo ha llevado a cabo en los últimos meses diversas operaciones como la adquisición de la participación de su socio Previ en su filial brasileña Neoenergía y el posterior anuncio de una oferta pública de adquisición (OPA) para alcanzar el 100% del capital. Asimismo, ha cerrado una alianza con Masdar para coinvertir US$5.200 millones en el mayor parque eólico marino de Iberdrola, East Anglia Three, situado en el Reino Unido y con una capacidad de 1.400 MW, además de recientes acuerdos de desinversión en México, Hungría y Francia.