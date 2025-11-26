Iberdrola y Echelon Data Centers se alían para invertir más de 2.000 millones en centros de datos en España

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Iberdrola y Echelon Data Centers han cerrado su alianza estratégica para construir y operar centros de datos a gran escala en España, con la que invertirán más de 2.000 millones de euros, según ha indicado la compañía energética en un comunicado este miércoles.

En concreto, dicho desembolso se canalizará a través de la nueva 'joint venture' Echelon Iberdrola Digital Infra, la mayor de Europa entre una compañía energética y un desarrollador de 'data centers'.

Así, con la culminación de esta operación anunciada en el pasado mes de julio, y tras obtener las aprobaciones regulatorias necesarias, Echelon Iberdrola Digital Infra iniciará su actividad comercial con el foco puesto en compañías tecnológicas hiperescalares y proveedores de infraestructura y servicios para inteligencia artificial, un sector con "gran potencial de crecimiento".

PROYECTO DE ESTE CONVENIO SERÁ MADRID SUR

El primer proyecto de esta alianza será Madrid Sur, un complejo de 160.000 metros cuadrados que dispondrá de 144 megavatios (MW) para procesamiento de datos y ya tiene asegurada una conexión eléctrica de 230 MW.

Además, dicha iniciativa generará unos 1.500 empleos directos e indirectos y su demanda estimada es de un teravatio hora (TWh).

Asimismo, contará con una planta solar fotovoltaica y energía renovable adicional de Iberdrola para garantizar la totalidad de su consumo eléctrico.

En cuanto a las claves del acuerdo, la firma presidida por Ignacio Sánchez-Galán ha detallado que Iberdrola aportará su "experiencia en generación renovable y en el desarrollo y gestión de grandes infraestructuras eléctricas".

"Se encargará de identificar y asegurar terrenos 'Internal Use' con buena conectividad a la red eléctrica y garantizar un suministro de energía limpia '24/7'", ha comentado.

Por su parte, Echelon asumirá los procesos de permisos, diseño, comercialización y operación.

La participación en la 'joint venture' será de hasta el 80% para Echelon, y el resto para Iberdrola.

En este sentido, la eléctrica ha apuntado que ya ha asegurado más de 700 MW en conexiones eléctricas en "zonas estratégicas cerca de Madrid y prevé nuevos proyectos que podrían sumar 6.000 millones de euros de inversión".

"Con esta alianza, Iberdrola refuerza su posición como socio energético clave para centros de datos, ya que actualmente comercializa más de 11 TWh a empresas tecnológicas y operadores de 'data centers' en todo el mundo", ha destacado la firma.

Por último, Iberdrola ha ensalzado a España como 'hub digital' europeo, ya que hoy día más del 70% del tráfico de datos hacia Europa pasa por España, lo que la consolida como un 'hub digital' "estratégico en Europa gracias a su red de fibra óptica y conexiones submarinas, a lo que se suman la alta disponibilidad de energía renovable a costes competitivos y una infraestructura eléctrica avanzada".