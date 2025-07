Iberdrola y Masdar coinvierten en el parque eólico marino East Anglia Three, valorado en US$5200 millones

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Iberdrola y Masdar han acordado coinvertir en el parque eólico marino 'East Anglia Three', ubicado en aguas del Reino Unido, una operación valorada en 5200 millones de euros, según ha informado este jueves el grupo energético español en un comunicado. Esta transacción, la mayor realizada en la década en energía eólica marina y la mayor coinversión de Iberdrola, implicará que Masdar, empresa estatal de energías renovables de Abu Dabi, y el grupo presidido por Ignacio Galán tengan cada uno una participación del 50% en el activo. Ubicado frente a la costa de Suffolk, en el Reino Unido, 'East Anglia Three' será uno de los dos mayores parques eólicos marinos del mundo cuando entre en operación en el cuarto trimestre de 2026, con una capacidad de 1400 megavatios (MW), y proporcionará energía limpia a 1,3 millones de hogares británicos. Los puestos de trabajo generados durante su construcción alcanzarán los 2300, al tiempo que el proyecto tiene asegurada la venta de toda su energía a largo plazo y a precio fijo a través de un contrato por diferencias (CfD, por sus siglas en inglés) adjudicado por el Gobierno británico, y de un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) firmado con Amazon en 2024. Esta coinversión se enmarca en el acuerdo estratégico, por valor de 15.000 millones de euros, firmado por Iberdrola y Masdar durante la conferencia climática COP28 de la ONU en diciembre de 2023, para desarrollar conjuntamente proyectos de energía limpia en mercados clave como Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos con el compromiso de triplicar la capacidad renovable a 2030. FINANCIACIÓN CERRADA CON 24 BANCOS INTERNACIONALES Además, este miércoles, 9 de julio, se ha firmado con 24 bancos internacionales la financiación del parque de 'East Anglia Three' por un importe aproximado de 3500 millones de libras --unos 4100 millones de euros--. La operación, sobresuscrita en un 40%, se convierte en una de las más grandes de su tipo cerradas a la fecha y cubrirá una parte sustancial de la inversión total en el proyecto, estimada en aproximadamente 5200 millones, sin consolidar la deuda en los estados financieros de ninguno de los socios. Por su parte, Masdar e Iberdrola también han celebrado la finalización y la puesta en marcha del parque eólico marino de 'Baltic Eagle', el primer proyecto completado a partir de su alianza, que cuenta con una capacidad de 476 MW, suministrará energía limpia a unos 475.000 hogares y reducirá las emisiones de CO2 en unas 800.000 toneladas anuales. "Unir fuerzas con Masdar en el parque eólico marino 'East Anglia Three' nos permitirá también acelerar nuestros planes de inversión en el Reino Unido, que alcanzan los 28.000 millones de euros hasta 2028, principalmente en redes de transporte y distribución y en energías renovables", ha aplaudido el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. Por su parte, el sultán de Emiratos Árabes Unidos Al Jaber y presidente de Masdar ha defendido que ambas empresas "continúan forjando uno de los acuerdos estratégicos más grandes y sólidos en energía limpia para acelerar el crecimiento de la capacidad de la energía verde en Europa y en todo el mundo". Con todo, estas operaciones se enmarcan dentro de la estrategia de rotación de activos de Iberdrola, que le permite acelerar el crecimiento mejorando al tiempo su fortaleza financiera. Desde el año 2024, se han cerrado operaciones por un total de 14.000 millones de euros, cumpliéndose el objetivo de alianzas y rotación de activos, ha destacado Iberdrola.

LA NACION servicio-de-noticias