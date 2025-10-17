Iberia Express donará US$ 1 a por cada billete vendido este viernes para apoyar la lucha contra el cáncer de mama

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

Iberia Express donará un euro a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) por cada billete que se compre este viernes para apoyar la lucha contra el cáncer de mama con motivo del día mundial contra esta enfermedad, que se celebra el 19 de octubre.

La aerolínea colabora con la AECC desde hace diez años y en esta ocasión ha decidido hacer esta donación, que también se extiende a las botellas de agua vendidas a bordo hasta el 31 de octubre, esto en colaboración con DO & CO e Immfly, partners de catering y conectividad a bordo, respectivamente.

Además, para apoyar las campañas de prevención y sensibilización de la AECC, en el sistema de entretenimiento a bordo de Iberia Express, los clientes tienen a su disposición una sección permanente con contenido divulgativo sobre esta enfermedad.

Asimismo, tanto Iberia como Iberia Express cubrirán los asientos de casi 50 vuelos con cabezales rosas con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la prevención y detección precoz de esta enfermedad. Las luces de cabina también se cambiarán por el rosa característico de esta jornada.

Además, como parte del programa impulsado por Solán de Cabras, tanto Iberia como Iberia Express donarán un euro por cada botella rosa de agua mineral que venda a bordo.

Iberia va a celebrar también el Día contra el Cáncer de Mama también en tierra. En sus dos Premium Lounge de la T4 del aeropuerto de Madrid, Dalí y Velázquez, las botellas de agua de cortesía serán de color rosa.