Iberia quiere aumentar un 25% su capacidad en Brasil en 2026 con aviones Airbus

SAO PAULO, 14 nov (Reuters) - La aerolínea española Iberia tiene como objetivo expandirse sustancialmente en Brasil por segundo año consecutivo en 2026, dijo un ejecutivo, mientras los nuevos aviones Airbus ayudan a la aerolínea de IAG a abrir más rutas en el país.

La compañía prevé un crecimiento del 25% en asientos disponibles en sus vuelos entre Brasil y España, dijo el director corporativo Juan Cierco en una entrevista, tras una expansión del 27% este año.

Iberia está lanzando rutas que conectan Madrid con Fortaleza y Recife, dos populares destinos de playa en el noreste de Brasil. La aerolínea también planea aumentar su servicio a Río de Janeiro de cinco a la semana a vuelos diarios, además de sus dos vuelos diarios a Sao Paulo.

"Brasil siempre ha sido un destino muy importante para Iberia", dijo Cierco. "El compromiso es muy sólido y a largo plazo".

Según la IATA, el tráfico internacional de Brasil aumentó un 18% entre enero y septiembre de este año respecto al mismo periodo de 2024.

Gran parte de la expansión de Iberia en Brasil estará impulsada por el Airbus A321XLR, del que la compañía española fue cliente de lanzamiento el año pasado.

El A321XLR puede cubrir rutas antes reservadas a aviones de fuselaje ancho más grandes. Iberia ha anunciado que utilizará este avión en las rutas de Fortaleza y Recife.