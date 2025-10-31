Iberia trae a la “Reina Roja” para la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Iberia ha trasladado desde México hasta Madrid más de 400 piezas que se van a exhibir en 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', la mayor exposición sobre la mujer en las culturas indígenas mexicanas que se traslada por primera vez fuera de su país.

Una de las obras más importantes es la 'Reina Roja', la tumba de una princesa del siglo VII que fue descubierta en 1994 en Palenque (Chiapas). El sarcófago de piedra contenía los restos de una mujer y un importante ajuar funerario, cubierto por un pigmento rojo que le dio el nombre de Reina Roja.

Otra de las piezas más valiosas de la exhibición es 'La Señora de la falda de estrellas', una diosa mexicana que representa la maternidad y la fertilidad.

Las cajas que transportaban las piezas, con un peso total de cerca de siete toneladas, llegaron a España la semana pasada en cuatro aviones A350 de Iberia desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En el traslado ha participado IAG Cargo, la división de carga aérea del grupo IAG, al que pertenece Iberia.

"Nos llena de orgullo haber sido responsables del traslado de esta exposición desde Ciudad de México", ha señalado la directora de Comunicación, Relaciones Institucionales e Impacto Social de Iberia, Sonia Sánchez, quien ha indicado que con este proyecto contribuyen al fortalecimiento de los lazos culturales "y de amistad" entre España y México.

La exhibición propone una reflexión sobre el papel de la mujer en las culturas originarias mexicanas y busca reforzar los vínculos culturales entre España y México en el marco del Año de la mujer indígena en el país latinoamericano.

La muestra se inaugura este viernes en cuatro sedes, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto Cervantes y la Casa de México en España, y estará abierta al público hasta el primer trimestre del próximo año.

Esta colaboración entre ambos países culminará con la participación de México como socio en Fitur 2026.