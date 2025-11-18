Iberia volará entre Madrid y Toronto (Canadá) a partir de junio de 2026

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Iberia inaugurará una nueva ruta entre Madrid y Toronto (Canadá) el 13 de junio de 2026, una conexión que contará con cinco frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos) y ofrecerá 37.000 plazas durante la temporada de verano.

Esta ruta se enmarca en el Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta estratégica de Iberia para los próximos años, que contempla una inversión de 6.000 millones de euros en la renovación y ampliación de la flota, pasando de los 48 aviones de largo radio actuales hasta los 70, la digitalización de servicios, la mejora de la experiencia de cliente y la apertura de nuevos destinos.

La directora Comercial, de Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia, María Jesús López Solás, ha indicado que Toronto es el destino número 49 en su red de largo radio y refuerza la presencia de la aerolínea en Norteamérica.

Asimismo, ha destacado que la nueva ruta se operará con el Airbus A321XLR, el modelo más moderno de la flota de Iberia para vuelos transatlánticos, lo que demuestra que la "innovación, eficiencia y sostenibilidad son los pilares" sobre los que Iberia construye su futuro.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva del aeropuerto Internacional Toronto Pearson, Deborah Flint, ha indicado que la ruta entre Madrid y Toronto cuenta con unos 70.000 pasajeros al año, por lo que esta nueva conexión "ofrecerá a los viajeros aún más opciones".